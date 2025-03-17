Giriş Tarihi: 17.03.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
18:13
Son dakika haberi: Victor Osimhen'in arkadaşı Ekong'tan transfer itirafı: "Görüşmeler yaptığını biliyorum"
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında Antalyaspor'u sahasında 4-0'lık skorla geçen Galatasaray'da Victor Osimhen mücadelede 3 gol atarak yıldızlaştı. Performansıyla takdir toplayan Osimhen'in adı sezon sonuna az bir süre kala dev takımlarla da anılmaya devam ediyor. Nijerjyalı golcünün milli takımdan arkadaşı William Troost-Ekong, arkadaşı hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Ekong, Osimhen'in tuttuğu takımı ve transferi konusunda gündem yaratacak ifadeler kullandı. İşte haberin detayları...