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Haberler Galeri Son dakika haberi: Victor Osimhen'in arkadaşı Ekong'tan transfer itirafı: "Görüşmeler yaptığını biliyorum"
Giriş Tarihi: 17.03.2025 17:50 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 18:13

Son dakika haberi: Victor Osimhen'in arkadaşı Ekong'tan transfer itirafı: "Görüşmeler yaptığını biliyorum"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında Antalyaspor'u sahasında 4-0'lık skorla geçen Galatasaray'da Victor Osimhen mücadelede 3 gol atarak yıldızlaştı. Performansıyla takdir toplayan Osimhen'in adı sezon sonuna az bir süre kala dev takımlarla da anılmaya devam ediyor. Nijerjyalı golcünün milli takımdan arkadaşı William Troost-Ekong, arkadaşı hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Ekong, Osimhen'in tuttuğu takımı ve transferi konusunda gündem yaratacak ifadeler kullandı. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Victor Osimhen’in arkadaşı Ekong’tan transfer itirafı: Görüşmeler yaptığını biliyorum

Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında Antalyaspor'u 4-0'lık skorla geçen Galatasaray'da maçın yıldızı Victor Osimhen oldu.

Son dakika haberi: Victor Osimhen’in arkadaşı Ekong’tan transfer itirafı: Görüşmeler yaptığını biliyorum

Mücadelede hat-trick yaparak galibiyetin mimarı olan Victor Osimhen, bu sezon gösterdiği müthiş performansla sarı kırmızılılara büyük katkı sağlamaya devam ediyor.

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Son dakika haberi: Victor Osimhen’in arkadaşı Ekong’tan transfer itirafı: Görüşmeler yaptığını biliyorum

Cimbom'un sezon başında İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Napoli'den kiraladığı Osimhen'in bir sonraki takımı ise merak ediliyor.

Son dakika haberi: Victor Osimhen’in arkadaşı Ekong’tan transfer itirafı: Görüşmeler yaptığını biliyorum

Nijeryalı golcünün adı, Avrupa'nın dev takımlarıyla anılırken, Galatasaray'ın da Osimhen'in bonservisi için çalışmalar yaptığı iddia ediliyor.

Son dakika haberi: Victor Osimhen’in arkadaşı Ekong’tan transfer itirafı: Görüşmeler yaptığını biliyorum

EKONG'TAN TRANSFER SÖZLERİ

Victor Osimhen'in milli takım arkadaşı William Troost-Ekong'tan yıldız oyuncu için transfer iddiaları geldi.