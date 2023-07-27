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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Anderson Talisca'dan Süper Lig'i karıştıran paylaşım! Transfer ateşini yaktı, yeni rotası...
Giriş Tarihi: 27.07.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 13:20

Son dakika haberleri: Anderson Talisca'dan Süper Lig'i karıştıran paylaşım! Transfer ateşini yaktı, yeni rotası...

Son dakika haberleri: Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve 2021 yılından bu yana Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, transfer gündeminden düşmüyor. Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılan tecrübeli futbolcunun transferine dair henüz somut bir gelişme yaşanmamıştı. Talisca, geçtiğimiz günlerde Benfica'yla oynadıkları hazırlık maçı sonrası sosyal medyada flaş bir paylaşım yaptı ve transfer ateşini yaktı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Anderson Talisca’dan Süper Lig’i karıştıran paylaşım! Transfer ateşini yaktı, yeni rotası...

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Anderson Talisca, transfere dair flaş bir paylaşım yaptı.

Son dakika haberleri: Anderson Talisca’dan Süper Lig’i karıştıran paylaşım! Transfer ateşini yaktı, yeni rotası...

Ülkemizde 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve gösterdiği performansla futbolseverlerin beğenisini toplayan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

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Son dakika haberleri: Anderson Talisca’dan Süper Lig’i karıştıran paylaşım! Transfer ateşini yaktı, yeni rotası...

TALİSCA'YA TEPKİ

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla Portekiz'in Benfica takımı hazırlık maçında karşı karşıya gelmiş, Benfica sahadan 4-1 galip ayrılmıştı.

Son dakika haberleri: Anderson Talisca’dan Süper Lig’i karıştıran paylaşım! Transfer ateşini yaktı, yeni rotası...

Portekiz basınında yer alan haberlere göre karşılaşmayı 16 bin seyirci izlemişti. Tribünlerin Al Nassr takımındaki iki oyuncuya ise farklı tepkiler gösterdikleri belirtildi.

Son dakika haberleri: Anderson Talisca’dan Süper Lig’i karıştıran paylaşım! Transfer ateşini yaktı, yeni rotası...

Cristiano Ronaldo'yu alkışlayan tribünlerin, eski oyuncuları Anderson Talica'yı ise ıslıkladıkları bildirildi.

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