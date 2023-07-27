Giriş Tarihi: 27.07.2023 13:20
Güncelleme Tarihi: 27.07.2023
13:20
Son dakika haberleri: Anderson Talisca'dan Süper Lig'i karıştıran paylaşım! Transfer ateşini yaktı, yeni rotası...
Son dakika haberleri: Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve 2021 yılından bu yana Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, transfer gündeminden düşmüyor. Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılan tecrübeli futbolcunun transferine dair henüz somut bir gelişme yaşanmamıştı. Talisca, geçtiğimiz günlerde Benfica'yla oynadıkları hazırlık maçı sonrası sosyal medyada flaş bir paylaşım yaptı ve transfer ateşini yaktı. İşte ayrıntılar...