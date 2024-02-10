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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Arda Güler kariyerinin fırsatını kaçırdı! Girona maçında geceye damga vurdu: Real Madrid'de tam ilki yaşayacakken…
Giriş Tarihi: 10.02.2024 22:41 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 23:12

Son dakika haberleri: Arda Güler kariyerinin fırsatını kaçırdı! Girona maçında geceye damga vurdu: Real Madrid'de tam ilki yaşayacakken…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun son yıllarda en yetenekli futbolcularından birisi olarak sahneye çıkan milli futbolcu Arda Güler, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu. İspanyol devinde henüz beklediği süreleri bulamasa da Girona maçında oyuna sonradan girdikten sonra geceye damga vurmayı başardı. Real Madrid'in 4-0 kazandığı maçta herkesin konuştuğu isim haline gelen Arda Güler, kariyerinde ilki yaşayacakken büyük fırsatı kaçırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Arda Güler kariyerinin fırsatını kaçırdı! Girona maçında geceye damga vurdu: Real Madrid’de tam ilki yaşayacakken…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği altyapısından transfer edilen ve kısa sürede adından söz ettiren Arda Güler, sarı-lacivertli ekipte formayı kapmıştı.

Son dakika haberleri: Arda Güler kariyerinin fırsatını kaçırdı! Girona maçında geceye damga vurdu: Real Madrid’de tam ilki yaşayacakken…

Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus yönetiminde birçok maçta dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç yıldız, sezon başında Real Madrid'e transfer oldu.

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Son dakika haberleri: Arda Güler kariyerinin fırsatını kaçırdı! Girona maçında geceye damga vurdu: Real Madrid’de tam ilki yaşayacakken…

Avrupa'nın dev kulüplerinin peşinden koştuğu milli oyuncu, tercihini İspanyol devinden yana kullanarak kariyerinde bir sıçrama gerçekleştirdi.

Son dakika haberleri: Arda Güler kariyerinin fırsatını kaçırdı! Girona maçında geceye damga vurdu: Real Madrid’de tam ilki yaşayacakken…

Ancak şanssızlıklarla başlayan Real Madrid kariyeri, Arda Güler'i takım arkadaşlarının gerisine düşürdü.

Son dakika haberleri: Arda Güler kariyerinin fırsatını kaçırdı! Girona maçında geceye damga vurdu: Real Madrid’de tam ilki yaşayacakken…

Yaklaşık 6 ay boyunca 3 kez sakatlandığı için sahalardan uzak kalan 18 yaşındaki yetenek, sakatlığını atlattıktan sonra süre bulmaya başladı.

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