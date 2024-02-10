Giriş Tarihi: 10.02.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
23:12
Son dakika haberleri: Arda Güler kariyerinin fırsatını kaçırdı! Girona maçında geceye damga vurdu: Real Madrid'de tam ilki yaşayacakken…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun son yıllarda en yetenekli futbolcularından birisi olarak sahneye çıkan milli futbolcu Arda Güler, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu. İspanyol devinde henüz beklediği süreleri bulamasa da Girona maçında oyuna sonradan girdikten sonra geceye damga vurmayı başardı. Real Madrid'in 4-0 kazandığı maçta herkesin konuştuğu isim haline gelen Arda Güler, kariyerinde ilki yaşayacakken büyük fırsatı kaçırdı. İşte son dakika haberinin detayları…