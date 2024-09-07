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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Henry Onyekuru geri dönüyor! Süper Lig ekibi talip oldu...
Giriş Tarihi: 07.09.2024 22:43 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 22:47

SON DAKİKA HABERLERİ: Henry Onyekuru geri dönüyor! Süper Lig ekibi talip oldu...

Son dakika haberleri: Transfer sezonunun bitmesine günler kala hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in eski yıldızı Henry Onyekuru, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Gelen transfer haberlerine göre Süper Lig'in ekibi Nijeryalı yıldıza talip oldu. Onyekuru'nun kulübü Al-Fayha ve Süper Lig ekibinin yöneticileri görüşmelere devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERLERİ: Henry Onyekuru geri dönüyor! Süper Lig ekibi talip oldu...

Trendyol Süper Lig'de 4. haftayı geride bıraktık. Bu sezon Süper Lig'in devleri flaş transferlere imza attı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Henry Onyekuru geri dönüyor! Süper Lig ekibi talip oldu...

Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günlere Süper Lig ekipleri son hamlelerini yapmaya devam ediyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Henry Onyekuru geri dönüyor! Süper Lig ekibi talip oldu...

ONYEKURU TÜRKİYE'YE Mİ DÖNÜYOR?

Bir dönemler Galatasaray'da da forma giyen Henry Onyekuru, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Henry Onyekuru geri dönüyor! Süper Lig ekibi talip oldu...

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Fayha'da forma giyen Henry Onyekuru ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Henry Onyekuru geri dönüyor! Süper Lig ekibi talip oldu...

EYÜPSPOR OYUNCUYA TALİP OLDU

Al Fayha forması giyen Henry Onyekuru'ya Süper Lig ekibi Eyüpspor'un talip olduğu belirtildi.

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