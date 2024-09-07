Giriş Tarihi: 07.09.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
22:47
SON DAKİKA HABERLERİ: Henry Onyekuru geri dönüyor! Süper Lig ekibi talip oldu...
Son dakika haberleri: Transfer sezonunun bitmesine günler kala hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in eski yıldızı Henry Onyekuru, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Gelen transfer haberlerine göre Süper Lig'in ekibi Nijeryalı yıldıza talip oldu. Onyekuru'nun kulübü Al-Fayha ve Süper Lig ekibinin yöneticileri görüşmelere devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları...