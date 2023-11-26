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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Herkesin konuştuğu pozisyonu Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe-Karagümrük maçı için olay ifadeler: “Defolun artık”
Giriş Tarihi: 26.11.2023 21:53 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 21:55

Son dakika haberleri: Herkesin konuştuğu pozisyonu Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe-Karagümrük maçı için olay ifadeler: “Defolun artık”

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler, ligde yeniden zirveye yerleşti. Puanını 34 yapan Fenerbahçe, averaj farkıyla haftayı Galatasaray'ın önünde lider kapattı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan mücadelede birçok tartışmalı pozisyon da yaşandı. Maçın hakemi Arda Kardeşler ve VAR hakemi Hüseyin Göçek'e yoğun tepkiler varken Erman Toroğlu, olay pozisyonu yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Herkesin konuştuğu pozisyonu Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe-Karagümrük maçı için olay ifadeler: “Defolun artık”

Son dakika haberleri… Milli ara dönüşünde Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Son dakika haberleri: Herkesin konuştuğu pozisyonu Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe-Karagümrük maçı için olay ifadeler: “Defolun artık”

Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler, birçok gol pozisyonuna girse de bu pozisyonları sonuçlandırmayı başaramadı.

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Son dakika haberleri: Herkesin konuştuğu pozisyonu Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe-Karagümrük maçı için olay ifadeler: “Defolun artık”

İlk yarı boyunca rakip kaleden bir hayli uzak görünen Fatih Karagümrük, 39. dakikada girdiği ilk pozisyonu da gole çevirdi.

Son dakika haberleri: Herkesin konuştuğu pozisyonu Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe-Karagümrük maçı için olay ifadeler: “Defolun artık”

Karagümrük 39. dakikada Can Keleş'in golüyle öne geçti ve soyunma odasına konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

Son dakika haberleri: Herkesin konuştuğu pozisyonu Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe-Karagümrük maçı için olay ifadeler: “Defolun artık”

İkinci yarıya hızlı giren Fenerbahçe, 48. dakikada Dusan Tadic'in penaltı golüyle eşitliği sağladı. Atakları sürdüren sarı-lacivertliler, 58. dakikada yine Tadic ile 2-1 öne geçmeyi bildi.

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