Giriş Tarihi: 26.11.2023 21:53 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 21:55

Son dakika haberleri: Herkesin konuştuğu pozisyonu Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe-Karagümrük maçı için olay ifadeler: “Defolun artık”

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler, ligde yeniden zirveye yerleşti. Puanını 34 yapan Fenerbahçe, averaj farkıyla haftayı Galatasaray'ın önünde lider kapattı. 90 dakikası büyük bir heyecana sahne olan mücadelede birçok tartışmalı pozisyon da yaşandı. Maçın hakemi Arda Kardeşler ve VAR hakemi Hüseyin Göçek'e yoğun tepkiler varken Erman Toroğlu, olay pozisyonu yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…