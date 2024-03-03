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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dev derbide ilk gol ikinci dakikada geldi! Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray: İşte maçın tüm detayları....
Giriş Tarihi: 03.03.2024 17:38 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 19:16

Son dakika haberleri: Dev derbide ilk gol ikinci dakikada geldi! Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray: İşte maçın tüm detayları....

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın en önemli karşılaşması, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanıyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev mücadelede ilk gol henüz 2. dakikada geldi. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği dev derbinin tüm detayları haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Dev derbide ilk gol ikinci dakikada geldi! Beşiktaş’ın konuğu Galatasaray: İşte maçın tüm detayları....

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Son dakika haberleri: Dev derbide ilk gol ikinci dakikada geldi! Beşiktaş’ın konuğu Galatasaray: İşte maçın tüm detayları....

Milyonların sonucunu merakla beklediği mücadele saat 19.00'da başladı. Derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.

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Son dakika haberleri: Dev derbide ilk gol ikinci dakikada geldi! Beşiktaş’ın konuğu Galatasaray: İşte maçın tüm detayları....

Beşiktaş - Galatasaray derbisi beIN Sports ekranlarından canlı ve naklen yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ 0 - 1 GALATASARAY

2' Al Musrati (Kendi kalesine)

Son dakika haberleri: Dev derbide ilk gol ikinci dakikada geldi! Beşiktaş’ın konuğu Galatasaray: İşte maçın tüm detayları....

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Amartey, Rashica, Muçi, Al-Musrati, Cenk, Semih.

Yedekler: Ersin, Tayyip Talha, Rebic, Aboubakar, Worrall, Ghezzal, Demir Ege, Muleka, Umut, Serkan Emrecan

Son dakika haberleri: Dev derbide ilk gol ikinci dakikada geldi! Beşiktaş’ın konuğu Galatasaray: İşte maçın tüm detayları....

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Yedekler: Günay, Eyüp, Berkan, Tetê, Baran, Ali Yeşilyurt, Hamza, Efe, Ndombele, Vinicius

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