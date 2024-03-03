Giriş Tarihi: 03.03.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
19:16
Son dakika haberleri: Dev derbide ilk gol ikinci dakikada geldi! Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray: İşte maçın tüm detayları....
Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı 28. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın en önemli karşılaşması, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanıyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev mücadelede ilk gol henüz 2. dakikada geldi. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği dev derbinin tüm detayları haberimizde. İşte son dakika haberinin detayları…