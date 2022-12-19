Son dakika haberleri: 20 Kasım'da Katar ile Ekvador arasındaki maçla başlayan 2022 Dünya Kupası, Arjantin'le Fransa arasındaki harika final ile sona erdi. Normal süresi ve uzatmaları 3-3'lük eşitlikle sona eren finalde Arjantin, penaltılarda rakibini 4-2 mağlup etti ve Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Tarihin 3. zaferini elde eden Arjantin'de kaptan Lionel Messi ile Kylian Mbappe arasında televizyonlara yansımayan bir gerilim yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...