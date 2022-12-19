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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Tarihi finalde televizyona yansımayan olay! Messi ve Mbappe fena kapıştı...
Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 10:12

Son dakika haberleri: Tarihi finalde televizyona yansımayan olay! Messi ve Mbappe fena kapıştı...

Son dakika haberleri: 20 Kasım'da Katar ile Ekvador arasındaki maçla başlayan 2022 Dünya Kupası, Arjantin'le Fransa arasındaki harika final ile sona erdi. Normal süresi ve uzatmaları 3-3'lük eşitlikle sona eren finalde Arjantin, penaltılarda rakibini 4-2 mağlup etti ve Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Tarihin 3. zaferini elde eden Arjantin'de kaptan Lionel Messi ile Kylian Mbappe arasında televizyonlara yansımayan bir gerilim yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Tarihi finalde televizyona yansımayan olay! Messi ve Mbappe fena kapıştı...

Son dakika haberleri: 20 Kasım'da Katar ile Ekvador arasındaki maçla başlayan 2022 Dünya Kupası, Arjantin'le Fransa arasındaki harika final ile sona erdi. Normal süresi ve uzatmaları 3-3'lük eşitlikle sona eren finalde Arjantin, penaltılarda rakibini 4-2 mağlup etti ve Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Tarihin 3. zaferini elde eden Arjantin'de kaptan Lionel Messi ile Kylian Mbappe arasında televizyonlara yansımayan bir gerilim yaşandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Tarihi finalde televizyona yansımayan olay! Messi ve Mbappe fena kapıştı...

2022 Dünya Kupası finali, tarihin en heyecanlı ve keyifli finallerinden biri oldu. Arjantin ile Fransa arasında oynanan mücadele nefesleri kesti.

Şampiyon Arjantin! Buenos Aires'te Dünya Kupası coşkusu | Video

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Son dakika haberleri: Tarihi finalde televizyona yansımayan olay! Messi ve Mbappe fena kapıştı...

Normal süresi 3-3 sona eren karşılaşmada Arjantin, penaltılarda rakibini 4-2 mağlup ederek tarihinin 3. Dünya Kupası zaferini elde etti.

Son dakika haberleri: Tarihi finalde televizyona yansımayan olay! Messi ve Mbappe fena kapıştı...

ARJANTİN PENALTILARLA KAZANDI

Arjantin'in normal süredeki gollerini; 23. dakikada penaltıdan Lionel Messi ve 36. dakikada Angel Di Maria atarken Fransa; rakibine 80. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ve yine 81. dakikada Kylian Mbappe ile cevap verdi.

Son dakika haberleri: Tarihi finalde televizyona yansımayan olay! Messi ve Mbappe fena kapıştı...

Uzatmalarda 108. dakikada Lionel Messi, takımını 3-2 öne geçirirken 118. dakikada Kylian Mbappe, penaltıdan durumu 3-3 yaparak bir kez daha skoru eşitledi. Penaltılarda Arjantinli oyuncular 4'te 4 yaparlarken Fransa, 4 penaltı vuruşundan 2'sini kaçırdı.

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