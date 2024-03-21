Giriş Tarihi: 21.03.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
16:33
Son dakika haberleri: Ve Mauro Icardi’nin yeni takımı belli oldu! Galatasaray’da büyük şok: Dünya devine gidiyor…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun ardından bu yıl sezon da şampiyonluğa giden Galatasaray, 81 puanla zirvede yer alıyor. 30. hafta maçlarından sonra hatasız yoluna devam eden Aslan, şampiyonluğun da en büyük adayı olarak görülüyor. Milli arada çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Okan Buruk'un vazgeçilmezi Mauro Icardi'nin sezon sonunda dünya devine imza atacağı söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…