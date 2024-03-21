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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ve Mauro Icardi’nin yeni takımı belli oldu! Galatasaray’da büyük şok: Dünya devine gidiyor…
Giriş Tarihi: 21.03.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 16:33

Son dakika haberleri: Ve Mauro Icardi’nin yeni takımı belli oldu! Galatasaray’da büyük şok: Dünya devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun ardından bu yıl sezon da şampiyonluğa giden Galatasaray, 81 puanla zirvede yer alıyor. 30. hafta maçlarından sonra hatasız yoluna devam eden Aslan, şampiyonluğun da en büyük adayı olarak görülüyor. Milli arada çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme yaşandı. Okan Buruk'un vazgeçilmezi Mauro Icardi'nin sezon sonunda dünya devine imza atacağı söylendi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Ve Mauro Icardi’nin yeni takımı belli oldu! Galatasaray’da büyük şok: Dünya devine gidiyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk yürüyüşüne devam ediyor.

Son dakika haberleri: Ve Mauro Icardi’nin yeni takımı belli oldu! Galatasaray’da büyük şok: Dünya devine gidiyor…

Ligde son aldığı galibiyetle birlikte 81 puana ulaşan sarı-kırmızılı ekip, kalan 8 haftayı da kayıpsız geçmenin derdinde.

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Son dakika haberleri: Ve Mauro Icardi’nin yeni takımı belli oldu! Galatasaray’da büyük şok: Dünya devine gidiyor…

Milli araya moralli giren Galatasaray'da Okan Buruk, futbolculara da 4 günlük bir izin verdi.

Son dakika haberleri: Ve Mauro Icardi’nin yeni takımı belli oldu! Galatasaray’da büyük şok: Dünya devine gidiyor…

Bu sırada iç transfer operasyonunu başlayan yönetim, Muslera, Abdülkerim, Torreira ve Barış Alper gibi isimlerle yeni sözleşme görüşmelerini yürütüyor.

Son dakika haberleri: Ve Mauro Icardi’nin yeni takımı belli oldu! Galatasaray’da büyük şok: Dünya devine gidiyor…

Bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, büyük bir şokla karşı karşıya.

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