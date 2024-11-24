Giriş Tarihi: 24.11.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024
10:48
SON DAKİKA: Talisca transferinde büyük ters köşe! Fenerbahçe'den alacağı para belli oldu
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini bitirmek için artık günleri sayıyor. Beşiktaş'ın eski yıldızıyla her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Al Nassr ile son pazarlıkları yapıyor. Talisca'nın Fenerbahçe'den alacağı ücret de netleşirken, Kanarya'nın transferde büyük bir ters köşeye imza atmak üzere olduğu kaydedildi. İşte son dakika haberinin detayları...