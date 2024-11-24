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Haberler Galeri SON DAKİKA: Talisca transferinde büyük ters köşe! Fenerbahçe'den alacağı para belli oldu
Giriş Tarihi: 24.11.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 10:48

SON DAKİKA: Talisca transferinde büyük ters köşe! Fenerbahçe'den alacağı para belli oldu

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini bitirmek için artık günleri sayıyor. Beşiktaş'ın eski yıldızıyla her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Al Nassr ile son pazarlıkları yapıyor. Talisca'nın Fenerbahçe'den alacağı ücret de netleşirken, Kanarya'nın transferde büyük bir ters köşeye imza atmak üzere olduğu kaydedildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Samet YÜKSEL
SON DAKİKA: Talisca transferinde büyük ters köşe! Fenerbahçe’den alacağı para belli oldu

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Anderson Talisca ile her konuda anlaştı, Al Nassr ile son pazarlıklar sürüyor. Brezilyalı oyuncunun transferinde büyük bir ters köşeye imza atılacak. Talisca'nın maaşı da netleşti. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA: Talisca transferinde büyük ters köşe! Fenerbahçe’den alacağı para belli oldu

Ara transfer dönemi için hızlı davranan Fenerbahçe, Anderson Talisca ile her konuda anlaşma sağladı.

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SON DAKİKA: Talisca transferinde büyük ters köşe! Fenerbahçe’den alacağı para belli oldu

Al-Nassr'dan ayrılmak isteyen ve yeniden Türkiye'de forma giymek için can atan Brezilyalı 10 numara ile el sıkışıldı.

SON DAKİKA: Talisca transferinde büyük ters köşe! Fenerbahçe’den alacağı para belli oldu

MOURINHO: BİLMİYORUM

Anderson Talisca transferindeki son durum Kayseri maçı sonrası Jose Mourinho'ya da soruldu.

SON DAKİKA: Talisca transferinde büyük ters köşe! Fenerbahçe’den alacağı para belli oldu

Portekizli hoca, "Hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim şey oyuncularımdan çok mutlu olduğum" ifadelerini kullandı.

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