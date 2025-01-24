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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a dev kanca! Eski defter yeniden açılıyor...
Giriş Tarihi: 24.01.2025 18:58 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 19:02

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a dev kanca! Eski defter yeniden açılıyor...

Son dakika transfer haberi: Teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7.haftasında aldığı 4-1'lik Athletic Bilbao galibiyetiyle moralleri iyice tavana çıkardı. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını Semih'i isteyen Premier Lig takımını duyurdu. İşte flaş transfer haberinin detayları...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy’a dev kanca! Eski defter yeniden açılıyor...

Süper Lig'de Pazar günü Antalyaspor deplasmanına konuk olacak olan Beşiktaş'ta Athletic Bilbao maçının kazanılmasıyla moraller yükseldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy’a dev kanca! Eski defter yeniden açılıyor...

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer liderliğinde kritik bir maç kazanan siyah-beyazlılarda gözler transfere çevrildi.

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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy’a dev kanca! Eski defter yeniden açılıyor...

Kartal'da takımda kalacak ve ayrılacak oyuncuların geleceği de merak edilirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy’a dev kanca! Eski defter yeniden açılıyor...

İngiliz basını, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Semih Kılıçsoy için harekete geçen Premier Lig takımını duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy’a dev kanca! Eski defter yeniden açılıyor...

Habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy'dan vazgeçmiyor.

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