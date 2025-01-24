Giriş Tarihi: 24.01.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
19:02
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a dev kanca! Eski defter yeniden açılıyor...
Son dakika transfer haberi: Teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7.haftasında aldığı 4-1'lik Athletic Bilbao galibiyetiyle moralleri iyice tavana çıkardı. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını Semih'i isteyen Premier Lig takımını duyurdu. İşte flaş transfer haberinin detayları...