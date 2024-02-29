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Haberler Galeri Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan dev transfer bombası! Yıldız futbolcu Cimbom'a geri dönüyor...
Giriş Tarihi: 29.02.2024 18:25 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 18:26

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan dev transfer bombası! Yıldız futbolcu Cimbom'a geri dönüyor...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, son olarak evinde Antalyaspor'u mağlup etmişti. Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak görülen sarı-kırmızılılar, takımın eski yıldızını tekrardan transfer etmeye çok yakın. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan dev transfer bombası! Yıldız futbolcu Cimbom’a geri dönüyor...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, son olarak evinde Antalyaspor'u mağlup etmişti. Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak görülen sarı-kırmızılılar, takımın eski yıldızını tekrardan transfer etmeye çok yakın. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan dev transfer bombası! Yıldız futbolcu Cimbom’a geri dönüyor...

Trendyol Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan son şampiyon Galatasaray, geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u evinde 2-1 mağlup etti.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan dev transfer bombası! Yıldız futbolcu Cimbom’a geri dönüyor...

Bu skorla beraber puanını 72 yapan sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider olarak yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan dev transfer bombası! Yıldız futbolcu Cimbom’a geri dönüyor...

Okan Buruk ve öğrencileri bu ligin 28. haftasındaki dev derbide 3 Mart Pazar günü Beşiktaş'a deplasmanına konuk olacak.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan dev transfer bombası! Yıldız futbolcu Cimbom’a geri dönüyor...

AVRUPA'YA BURUK VEDA

Sezona ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi kulvarında başlayan temsilcimiz, bulunduğu zorlu A grubunu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne gerilemişti.

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