Giriş Tarihi: 29.02.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
18:26
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan dev transfer bombası! Yıldız futbolcu Cimbom'a geri dönüyor...
Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, son olarak evinde Antalyaspor'u mağlup etmişti. Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak görülen sarı-kırmızılılar, takımın eski yıldızını tekrardan transfer etmeye çok yakın. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...