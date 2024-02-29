Son dakika transfer haberi: Galatasaray’dan dev transfer bombası! Yıldız futbolcu Cimbom’a geri dönüyor...

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, son olarak evinde Antalyaspor'u mağlup etmişti. Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak görülen sarı-kırmızılılar, takımın eski yıldızını tekrardan transfer etmeye çok yakın. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...