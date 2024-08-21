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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçe derken sürpriz takım…
Giriş Tarihi: 21.08.2024 20:32 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 20:33

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçe derken sürpriz takım…

Son dakika transfer haberleri… Trendyol Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlı ekipte sergilediği performansla birlikte adından söz ettirmeyi başarmıştı. Taraftarların aklına kazınan golleri ve asistleriyle hafızalardan silinmeyen Talisca, yakın zamanda yeniden Süper Lig'e dönebilir. İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu için sürpriz bir takımın devreye girdiği öğrenildi. İşte son dakika transfer haberinin detayları…

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçe derken sürpriz takım…

Son dakika haberleri… Türk futboluna damga vuran bir performansla adını unutturmayan Anderson Talisca, Beşiktaş formasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçe derken sürpriz takım…

Siyah-beyazlı ekipte oynadığı kiralık dönemde Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan Talisca, yeniden Türk devlerinin gündeminde.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçe derken sürpriz takım…

Beşiktaş formasıyla 80 resmi maçta 37 gol ve 14 asist yapan 30 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerine Al-Nassr'da devam ediyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçe derken sürpriz takım…

Süper Lig'de her yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Anderson Talisca, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan oyunculardan birisiydi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçe derken sürpriz takım…

Kariyerine Al-Nassr'da devam eden yıldız futbolcu için ortaya atılan iddia gündemde bomba etkisi yaratacak.

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