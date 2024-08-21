SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Anderson Talisca Süper Lig’e geri dönüyor! Fenerbahçe derken sürpriz takım…

Giriş Tarihi: 21.08.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
20:33
Son dakika transfer haberleri… Trendyol Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, siyah-beyazlı ekipte sergilediği performansla birlikte adından söz ettirmeyi başarmıştı. Taraftarların aklına kazınan golleri ve asistleriyle hafızalardan silinmeyen Talisca, yakın zamanda yeniden Süper Lig'e dönebilir. İsmi sık sık Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu için sürpriz bir takımın devreye girdiği öğrenildi. İşte son dakika transfer haberinin detayları…