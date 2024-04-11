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Haberler Galeri SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Kartal'da tam 13 ayrılık birden
Giriş Tarihi: 11.04.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 10:07

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Kartal'da tam 13 ayrılık birden

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş gelecek sezon kadrosunda iyi bir stoperi olmazsa olmaz olarak görüyor. Almanya'da Borussia Dortmund-Stuttgart maçını izleyen Samet Aybaba, Mats Hummels'i eksik gördü ve rotayı Fenerbahçe'nin de istediği bir başka stopere çevirdi. Bu arada Siyah-Beyazlılar'da sezon sonunda tam 13 isimle yollar ayrılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Kartal’da tam 13 ayrılık birden
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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Kartal’da tam 13 ayrılık birden

Beşiktaş yönetimi, sezon başında oluşturulan kadronun takım olmaktan uzak, maliyetinin de faydasının katbekat üzerinde olduğu düşüncesinde.

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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Kartal’da tam 13 ayrılık birden

Bu nedenle gelecek yılın planlaması 4 yabancı, 6 da yerli olmak üzere 10 takviye üzerine kuruldu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Kartal’da tam 13 ayrılık birden

Ayrılacak oyuncu sayısı ise 10'un üzerinde olacak. Gönderilecek oyuncuların sadece garanti ücret maliyeti yaklaşık olarak 25 milyon Euro'yu buluyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye yılın çalımı! Kartal’da tam 13 ayrılık birden

Siyah-Beyazlı yönetim, 50 milyon Euro'ya yaklaşan yıllık ücret maliyetini daha doğru bir kadro planlamasıyla azaltıp, takım kalitesini yukarı taşımak istiyor.

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