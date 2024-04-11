Giriş Tarihi: 11.04.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
10:07
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Kartal'da tam 13 ayrılık birden
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş gelecek sezon kadrosunda iyi bir stoperi olmazsa olmaz olarak görüyor. Almanya'da Borussia Dortmund-Stuttgart maçını izleyen Samet Aybaba, Mats Hummels'i eksik gördü ve rotayı Fenerbahçe'nin de istediği bir başka stopere çevirdi. Bu arada Siyah-Beyazlılar'da sezon sonunda tam 13 isimle yollar ayrılacak. İşte son dakika haberinin detayları...