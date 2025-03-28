Giriş Tarihi: 28.03.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
16:13
Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! İşte zirvedeki takım...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecan başladı. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki şampiyonluk heyecanı, haftalar geçtikçe daha da arttı. Ligin geride kalan haftalarında hakem kararları yine çok tartışıldı. Tartışılan pozisyonların başını ise verilen-verilmeyen penaltılar çekti. Peki bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar hangileri oldu? İşte sizler için derlediğimiz listeyle Süper Lig ekiplerinin 29. haftaya kadar kazandıkları penaltı sayısı...