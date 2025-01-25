Giriş Tarihi: 25.01.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
22:27
Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Zirvede hangi takım var?
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Bu sezon da yine hakem kararları en çok tartışılan konuların başında gelmeye devam ediyor. Peki bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar hangileri dersiniz? İşte sizler için derlediğimiz liste ile Süper Lig ekiplerinin 21. haftaya kadar kazandıkları penaltı sayısı...