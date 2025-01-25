Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Zirvede hangi takım var?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 22:18 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 22:27

Süper Lig'de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Zirvede hangi takım var?

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Bu sezon da yine hakem kararları en çok tartışılan konuların başında gelmeye devam ediyor. Peki bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar hangileri dersiniz? İşte sizler için derlediğimiz liste ile Süper Lig ekiplerinin 21. haftaya kadar kazandıkları penaltı sayısı...

Süper Lig’de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Zirvede hangi takım var?

Trendyol Süper Lig'de 21.hafta maçları devam ediyor. Takımların kazandıkları penaltı sayıları listesi de güncellendi. İşte zirvedeki takım...

Süper Lig’de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Zirvede hangi takım var?

Sivasspor

Kazanılan penaltı: 1

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig’de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Zirvede hangi takım var?

Hatayspor

Kazanılan penaltı: 1

Süper Lig’de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Zirvede hangi takım var?

Kasımpaşa

Kazanılan penaltı: 1

Süper Lig’de bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Zirvede hangi takım var?

Konyaspor

Kazanılan penaltı: 1

SON DAKİKA