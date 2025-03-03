Giriş Tarihi: 03.03.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
12:24
Süper Lig'de son 10 sezonun en çok penaltı kazanan takımları belli oldu! İşte zirvedeki takım...
Süper Lig Haberi: Trendyol Süper Lig'de heyecan 26. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Galatasaray'ın Kasımpaşa'da 2 puan bırakmasının ardından Fenerbahçe evinde Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışı iyice kızışırken, her sezon olduğu gibi bu yıl da penaltılar tartışma konusu oldu. Transfermarkt, penaltı sayılarına ilişkin son 10 sezonun verilerini yayınladı. Buna göre son 10 sezonda en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu. Peki zirve hangi takıma ait? İşte o liste ve detaylar...