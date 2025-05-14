Giriş Tarihi: 14.05.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
20:48
TÜRKİYE KUPASI: Ünlü oyuncu ve hocalardan Trabzonspor - Galatasaray finali için şaşırtan skor tahmini! “Kıran kırana bir maç olacak ama…”
Trabzonspor-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası Final maçında kozlarını paylaşıyor. Bu futbol şöleni ATV ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maç öncesi Sabah Spor'a konuşan spor ve sanat camiasının ünlü isimleri birbirinden iddialı çıkışlar yaptı. Ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez, "Trabzonspor kendi bile farkında olmadığı bir anlamdır bizim için." diyerek Bordo Mavi'ye olan tutkusunu dile getirirken, Hasancan Kaya, Ümit Erdim, Barış Baktaş, Gökhan Keser gibi ünlü isimler ve teknik direktörler de dikkat çeken skor tahminlerinde bulundu.