TÜRKİYE KUPASI: Ünlü oyuncu ve hocalardan Trabzonspor - Galatasaray finali için şaşırtan skor tahmini! “Kıran kırana bir maç olacak ama…”

İRFAN BUZ: GALATASARAY ERKEN KOPARIR

Bir diğer deneyimli teknik adam İrfan Buz ise, dev maç ile ilgili şu analizi yaptı:

Form durumuna göre de, benim bakışıma göre de Galatasaray favoridir. Ama Trabzonspor için sezonu kurtarma maçı. Fatih hoca da, oyuncuları da sezonu bu maçla kurtarmak isteyeceklerdir. Bence Galatasaray erken koparmak isteyecek ve baskılı bir oyun oynayacak. Trabzonspor ise geçiş oyunu ile şans arayacaktır. GS erken golü bulur ise koparır. Ama beraberlik uzun sürerse Trabzonspor maça ortak olur ve avantaj elde eder. Ben net şekilde GS kazanır diye düşünüyorum. Trabzonspor kazanmak istiyor ise her şeyini vermek zorunda. Çok üst düzey bir performans sergilemesi gerekir.