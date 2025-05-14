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Haberler Galeri TÜRKİYE KUPASI: Ünlü oyuncu ve hocalardan Trabzonspor - Galatasaray finali için şaşırtan skor tahmini! “Kıran kırana bir maç olacak ama…”
Giriş Tarihi: 14.05.2025 16:18 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 20:48

TÜRKİYE KUPASI: Ünlü oyuncu ve hocalardan Trabzonspor - Galatasaray finali için şaşırtan skor tahmini! “Kıran kırana bir maç olacak ama…”

Trabzonspor-Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası Final maçında kozlarını paylaşıyor. Bu futbol şöleni ATV ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maç öncesi Sabah Spor'a konuşan spor ve sanat camiasının ünlü isimleri birbirinden iddialı çıkışlar yaptı. Ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez, "Trabzonspor kendi bile farkında olmadığı bir anlamdır bizim için." diyerek Bordo Mavi'ye olan tutkusunu dile getirirken, Hasancan Kaya, Ümit Erdim, Barış Baktaş, Gökhan Keser gibi ünlü isimler ve teknik direktörler de dikkat çeken skor tahminlerinde bulundu.

SABAH İNTERNET
TÜRKİYE KUPASI: Ünlü oyuncu ve hocalardan Trabzonspor - Galatasaray finali için şaşırtan skor tahmini! Kıran kırana bir maç olacak ama…

Trabzonspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasında Gaziantep'te kozlarını paylaşıyor. Dev maç ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Sabah Spor olarak bu dev maç ile ilgili görüşleri spor ve sanat camiasının sevilen isimlerine sorduk. İşte birbirinden farklı skor tahminleri ve maç yorumları...

TÜRKİYE KUPASI: Ünlü oyuncu ve hocalardan Trabzonspor - Galatasaray finali için şaşırtan skor tahmini! Kıran kırana bir maç olacak ama…

AHMET YENİLMEZ: TRABZONSPOR 2-0 KAZANIR

Tiyatro ve sinemanın önemli oyuncularından Ahmet Yenilmez, koyu bir Trabzonsporlu olduğunu belirtti. Yenilmez, "Herkes Galatasaray'a favori diyor. Diyebilir. Bence Trabzonspor'um 2-0 kazanacak ve kupayı alacak. Trabzonspor kendi bile farkında olmadığı bir anlamdır bizim için." dedi.

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TÜRKİYE KUPASI: Ünlü oyuncu ve hocalardan Trabzonspor - Galatasaray finali için şaşırtan skor tahmini! Kıran kırana bir maç olacak ama…

YILMAZ VURAL: 40 PUAN FARK ATAN GS DOĞAL FAVORİDİR

Yılmaz Vural, Trabzonspor-Galatasaray maçı için Gaziantep'te olduğunu belirterek, "Galatasaray, Trabzon'daki son maçı kazandı. Trabzonspor o maçta, bu maçı düşünerek bekledi. Oyuncularını dinlendirdi. Hatta Fatih Tekke sakatlıklardan sonra, 'Keşke onları da korusaydım' demiştir. Türkiye Kupası, UEFA'ya gitmenin en kestirme yolu. Bu nedenle Fatih Tekke ve öğrencileri bu maça asılacaktır. Ama Galatasaray bu maçın doğal favorisidir. Ligde 40 puan önde olan Galatasaray'ın bu maçı kazanma ihtimali yüksektir. Ama böyle maçlarda, taş kuşa, kuş taşa çarpar, elenirsiniz. Trabzonspor'u kimse hafife almasın." dedi.

TÜRKİYE KUPASI: Ünlü oyuncu ve hocalardan Trabzonspor - Galatasaray finali için şaşırtan skor tahmini! Kıran kırana bir maç olacak ama…

İSKENDER GÜNEN: TRABZONSPOR DAHA ÖNDE GİBİ HİSSEDİYORUM

İskender Günen ise maçla ilgili yorumunda şu ifadeleri kullandı:

Sezon başından beri Trabzonspor'un sorunları fazla. Süper Lig'deki konumu, sezon başından beri değişen teknik adamlar, istikrarlı bir yapı yok. Bütün bunlar takım adına olumsuz. Şimdi bir şans var. Olumsuz sezondan sonra bir kupayı almak önemli. Kupayı almak Avrupa için de önemli. Final maçlarında kağıt üstünde favori takım belli ama futbol hiçbir zaman kağıt üstünde oynanan bir oyun değil. Bir de tek maç bu. Final maçlarında en önemli şey motive olmak, coşku ve kazanma azmi de önemli. Bir günlük bir iş bu aslında. Ortaya konulacak performans çok önemli. Bana göre şanslar eşit. Ligdeki maçta Trabzonspor rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Buna rağmen ilk yarı iyi bir oyun oynandı. Bu maçın kilit bölgesi orta saha. Orta sahayı eline alan maçı kazanır. Ben skor vermeyeyim. Skor vermek biraz zor. Bu 15-20 dakikalık bir maç değil. Trabzonspor'un daha önde olduğu gibi bir his var içimde. Ama sonucu kestirmek çok zor.

TÜRKİYE KUPASI: Ünlü oyuncu ve hocalardan Trabzonspor - Galatasaray finali için şaşırtan skor tahmini! Kıran kırana bir maç olacak ama…

İRFAN BUZ: GALATASARAY ERKEN KOPARIR

Bir diğer deneyimli teknik adam İrfan Buz ise, dev maç ile ilgili şu analizi yaptı:

Form durumuna göre de, benim bakışıma göre de Galatasaray favoridir. Ama Trabzonspor için sezonu kurtarma maçı. Fatih hoca da, oyuncuları da sezonu bu maçla kurtarmak isteyeceklerdir. Bence Galatasaray erken koparmak isteyecek ve baskılı bir oyun oynayacak. Trabzonspor ise geçiş oyunu ile şans arayacaktır. GS erken golü bulur ise koparır. Ama beraberlik uzun sürerse Trabzonspor maça ortak olur ve avantaj elde eder. Ben net şekilde GS kazanır diye düşünüyorum. Trabzonspor kazanmak istiyor ise her şeyini vermek zorunda. Çok üst düzey bir performans sergilemesi gerekir.