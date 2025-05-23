Giriş Tarihi: 23.05.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
16:00
Beşiktaş yeni sezon için ilk hamlesini yapacak! İşte Solskjaer'in istediği oyuncu...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında erken havlu atan Beşiktaş, yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak istiyor. Teknik direktör Solskjaer'in de onayıyla birlikte harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, transfer için ilk adımlarını atmak istiyor. Serdal Adalı önderliğinde temaslarını sürdüren yönetim, listede yer alan sürpriz oyuncu için teklif yapacak. İşte Solskjaer'in de onayladığı o isim...