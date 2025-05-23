Beşiktaş yeni sezon için ilk hamlesini yapacak! İşte Solskjaer’in istediği oyuncu...

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE ADIMLARINI ATMAYA HAZIRLANIYOR

Bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, yeni sezon için dengeli ve güçlü bir kadro oluşturmak adına başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Solskjaer önderliğinde adımlarını atmaya başladı.