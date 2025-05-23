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Haberler Galeri Beşiktaş yeni sezon için ilk hamlesini yapacak! İşte Solskjaer'in istediği oyuncu...
Giriş Tarihi: 23.05.2025 16:00 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 16:00

Beşiktaş yeni sezon için ilk hamlesini yapacak! İşte Solskjaer'in istediği oyuncu...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında erken havlu atan Beşiktaş, yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak istiyor. Teknik direktör Solskjaer'in de onayıyla birlikte harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, transfer için ilk adımlarını atmak istiyor. Serdal Adalı önderliğinde temaslarını sürdüren yönetim, listede yer alan sürpriz oyuncu için teklif yapacak. İşte Solskjaer'in de onayladığı o isim...

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Beşiktaş yeni sezon için ilk hamlesini yapacak! İşte Solskjaer’in istediği oyuncu...

Süper Lig'de bu sezon zirve yarışında erken havlu atan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş yeni sezon için ilk hamlesini yapacak! İşte Solskjaer’in istediği oyuncu...

Teknik direktöro Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte yeni sezona güçlü bir kadroyla ve nokta atışı transferleri yapmak isteyen yönetim, listesini hazırlamaya başladı. İşte Beşiktaş'ın gündemine gelen sürpriz isim...

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Beşiktaş yeni sezon için ilk hamlesini yapacak! İşte Solskjaer’in istediği oyuncu...

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE ADIMLARINI ATMAYA HAZIRLANIYOR

Bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, yeni sezon için dengeli ve güçlü bir kadro oluşturmak adına başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Solskjaer önderliğinde adımlarını atmaya başladı.

Beşiktaş yeni sezon için ilk hamlesini yapacak! İşte Solskjaer’in istediği oyuncu...

Orta sahasını kuvvetlendirmek adına transfer isteyen Solskjaer, listede yer alan sürpriz oyuncu için onay verdi.

Beşiktaş yeni sezon için ilk hamlesini yapacak! İşte Solskjaer’in istediği oyuncu...

LİSTEDEKİ İSİMLER ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR

Beşiktaş'ta aynı zamanda bazı oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor. Yönetim ve Solskjaer yeni bir kadro yapısı oluşturmak adına listedeki isimler üzerinde çalışmaya devam ediyor.