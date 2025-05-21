Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
10:08
Beşiktaş yıldız golcü için harekete geçti! Graf önerdi, Solskjaer onay verdi...
Trendyol Süper Lig'in son iki Rizespor ve Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, mücadeleleri kazanarak ligi 3.sırada bitirmek istiyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan siyah-beyazlılar, santrfor bölgesine yapılacak transfer için çalışmaları titizlikle yürütüyor. Başkan Serdal Adalı, "Çok iyi bir forvet alacağım" derken, scout şefi Edouard Graf, Solskjaer'in de onay verdiği yıldız futbolcu için harekete geçti. İşte haberin detayları…