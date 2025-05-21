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Giriş Tarihi: 21.05.2025 10:03 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 10:08

Beşiktaş yıldız golcü için harekete geçti! Graf önerdi, Solskjaer onay verdi...

Trendyol Süper Lig'in son iki Rizespor ve Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, mücadeleleri kazanarak ligi 3.sırada bitirmek istiyor. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan siyah-beyazlılar, santrfor bölgesine yapılacak transfer için çalışmaları titizlikle yürütüyor. Başkan Serdal Adalı, "Çok iyi bir forvet alacağım" derken, scout şefi Edouard Graf, Solskjaer'in de onay verdiği yıldız futbolcu için harekete geçti. İşte haberin detayları…

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş yıldız golcü için harekete geçti! Graf önerdi, Solskjaer onay verdi...

Süper Lig'de sezonu 3.sırada bitirerek Avrupa Ligi'nde play-off oynamayı hedefleyen Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.

Beşiktaş yıldız golcü için harekete geçti! Graf önerdi, Solskjaer onay verdi...

Siyah-beyazlılar, bu sezon özellikle Immobile'nin tam olarak beklentileri karşılayamaması nedeniyle santrfor bölgesine öncelik verdi.

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Beşiktaş yıldız golcü için harekete geçti! Graf önerdi, Solskjaer onay verdi...

BAŞKAN ADALI AÇIKLADI

Başkan Serdal Adalı da geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili olarak, "Çok iyi bir forvet alacağım. Beşiktaş'a enerji katacak, kimsenin tartışmayacağı bir isim olacak" açıklamasında bulundu.

Beşiktaş yıldız golcü için harekete geçti! Graf önerdi, Solskjaer onay verdi...

SOLSKJAER ONAY VERDİ

Kartal, scout şefi Eduard Graf'ın önerisi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla yıldız isim için harekete geçti.

Beşiktaş yıldız golcü için harekete geçti! Graf önerdi, Solskjaer onay verdi...

BEŞİKTAŞ'TAN WIND ATAĞI

Bu doğrultuda Beşiktaş, Almanya Bundesliga'da Wolfsburg forması giyen Jonas Wind'i kadrosuna katmak istiyor.