Giriş Tarihi: 26.05.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
22:44
Fenerbahçe, Hatayspor maçında ilkleri yaşadı! En-Nesyri rekor kırdı...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Mert Müldür, 38'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ligi ikinci bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından 81 puanla şampiyon Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kaldı.Kanarya'da bu mücadelede birçok ilk yaşandı. Diğer yandan Faslı golcü Youssef En-Nesyri ise rekor kırdı. İşte detaylar...