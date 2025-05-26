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Giriş Tarihi: 26.05.2025 22:42 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 22:44

Fenerbahçe, Hatayspor maçında ilkleri yaşadı! En-Nesyri rekor kırdı...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Mert Müldür, 38'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ligi ikinci bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından 81 puanla şampiyon Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kaldı.Kanarya'da bu mücadelede birçok ilk yaşandı. Diğer yandan Faslı golcü Youssef En-Nesyri ise rekor kırdı. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR SPOR
Fenerbahçe, Hatayspor maçında ilkleri yaşadı! En-Nesyri rekor kırdı...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Mersin'de oynanan maçta Atakaş Hatayspor'a 4-2 yenildi.

Fenerbahçe, Hatayspor maçında ilkleri yaşadı! En-Nesyri rekor kırdı...

Hatayspor, mücadeleye, "Bekaj, Kamil Ahmet, Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz, Cemali, Masanga, Görkem, Abdülkadir, Okoronkwo, Boutobba" kadrosuyla çıktı.

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Fenerbahçe, Hatayspor maçında ilkleri yaşadı! En-Nesyri rekor kırdı...

Fenerbahçe ise, "Ertuğrul, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, Amrabat, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko, En-Nesyri" 11'iyle sahada yer aldı.

Fenerbahçe, Hatayspor maçında ilkleri yaşadı! En-Nesyri rekor kırdı...

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri; 44'üncü dakikada Ertuğrul Çetin (KK), 53'üncü dakikada Boutobba, 63'üncü dakikada Görkem Sağlam ve 66''ncı dakikada Okoronkwo kaydetti.

Fenerbahçe, Hatayspor maçında ilkleri yaşadı! En-Nesyri rekor kırdı...

Fenerbahçe'nin golleri ise 28'inci dakikada En-Nesyri ve 90+4'üncü dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.