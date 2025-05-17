Giriş Tarihi: 17.05.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
20:30
Fenerbahçe'ye forvet transferinde kötü haber! Yıldız futbolcu Inter ile imzalıyor
Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe, santrfor bölgesine yine bir yıldız ismi getirmeyi hedefliyor. Dzeko'nun durumunun belirsiz olması nedeniyle çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilere transferde kötü haber geldi. Kanarya'nın durumunu yakından takip ettiği Kanadalı yıldız futbolcu, İtalyan devi Inter'e imza atma aşamasına geldi. İşte haberin detayları…