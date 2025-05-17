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Haberler Galeri Fenerbahçe'ye forvet transferinde kötü haber! Yıldız futbolcu Inter ile imzalıyor
Giriş Tarihi: 17.05.2025 20:21 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 20:30

Fenerbahçe'ye forvet transferinde kötü haber! Yıldız futbolcu Inter ile imzalıyor

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe, santrfor bölgesine yine bir yıldız ismi getirmeyi hedefliyor. Dzeko'nun durumunun belirsiz olması nedeniyle çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilere transferde kötü haber geldi. Kanarya'nın durumunu yakından takip ettiği Kanadalı yıldız futbolcu, İtalyan devi Inter'e imza atma aşamasına geldi. İşte haberin detayları…

Fenerbahçe’ye forvet transferinde kötü haber! Yıldız futbolcu Inter ile imzalıyor

2024-2025 sezonunu kupasız kapatmak üzere olan Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmaları için kolları sıvadı.

Fenerbahçe’ye forvet transferinde kötü haber! Yıldız futbolcu Inter ile imzalıyor

Sarı-lacivertlilerin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan golcü oyuncu Edin Dzeko ile devam etmeyi düşünmediği öne sürülüyor.

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Fenerbahçe’ye forvet transferinde kötü haber! Yıldız futbolcu Inter ile imzalıyor

Dzeko'nun İtalya'ya ve Hırvatistan'dan talipleri olduğu bilinirken, tecrübeli golcünün de ayrılığa yakın olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe’ye forvet transferinde kötü haber! Yıldız futbolcu Inter ile imzalıyor

Bir diğer santrfor oyuncusu En-Nesyri'nin de durumunun belirsiz olduğu Kanarya'da, sürpriz bir hamle için harekete geçilmişti.

Fenerbahçe’ye forvet transferinde kötü haber! Yıldız futbolcu Inter ile imzalıyor

DAVID'İN YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR

Transferde Fenerbahçe ile de sık sık anılan Lille'in Kanadalı Jonathan David'in yeni takımı belli olmak üzere.