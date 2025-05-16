Giriş Tarihi: 16.05.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025
09:37
Galatasaray'dan şampiyonluk maçı öncesi flaş karar! Futbolcular bayram edecek...
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek sezonun ilk zaferini yaşayan Galatasaray'da tüm odak, pazar günü oynanacak Kayserispor maçına çevrildi. Mücadeleden 1 puan alması halinde şampiyon olacak sarı-kırmızılılar, sezonu çifte kupayla tamamlamayı istiyor. Kritik karşılaşma öncesinde yönetimden de flaş bir hamle geldi. İşte haberin detayları...