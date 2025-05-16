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Haberler Galeri Galatasaray'dan şampiyonluk maçı öncesi flaş karar! Futbolcular bayram edecek...
Giriş Tarihi: 16.05.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 09:37

Galatasaray'dan şampiyonluk maçı öncesi flaş karar! Futbolcular bayram edecek...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek sezonun ilk zaferini yaşayan Galatasaray'da tüm odak, pazar günü oynanacak Kayserispor maçına çevrildi. Mücadeleden 1 puan alması halinde şampiyon olacak sarı-kırmızılılar, sezonu çifte kupayla tamamlamayı istiyor. Kritik karşılaşma öncesinde yönetimden de flaş bir hamle geldi. İşte haberin detayları...

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Galatasaray’dan şampiyonluk maçı öncesi flaş karar! Futbolcular bayram edecek...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek sezonun ilk kupasını kazandı.

Galatasaray’dan şampiyonluk maçı öncesi flaş karar! Futbolcular bayram edecek...

Bu sonuçla 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olan sarı-kırmızılılar, kupayı 19. Kez müzesine götürdü.

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Galatasaray’dan şampiyonluk maçı öncesi flaş karar! Futbolcular bayram edecek...

Hakem Cihan Aydın'ın maçın bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte futbolcular, sarı-kırmızılı taraftarların olduğu tribünlere doğru giderek şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Galatasaray’dan şampiyonluk maçı öncesi flaş karar! Futbolcular bayram edecek...

OSIMHEN YİNE SAHNEDE

Sarı-kırmızıların kupa zaferiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından spor yazarların oylarıyla maçın oyuncusu 2 golle yıldızlaşan Victor Osimhen aldı.

Galatasaray’dan şampiyonluk maçı öncesi flaş karar! Futbolcular bayram edecek...

Bu sezon Türkiye'de attığı toplam 35 golle de en çok atan yabancı oyuncu rekorunu kıran yıldız golcü Osimhen'e, kupa töreni öncesi plaket takdim edildi.