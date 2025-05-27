Hatayspor - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho'ya olay sözler: "Kendi takımından haberi olmayan..."

İLK KEZ 4 GOLLÜ MAĞLUBİYET YAŞADI

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kalesinde gördüğü 4 golle bir ilki de yaşadı. Sarı-lacivertliler, bugün rakibinin kaydettiği 4 golle bu sezon en gollü yenilgisini aldı. Kanarya, Süper Lig'de son olarak 2 Nisan 2023'te Beşiktaş karşısında 4 gol yedi.