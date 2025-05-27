Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:07
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
07:07
Hatayspor - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho'ya olay sözler: "Kendi takımından haberi olmayan..."
Fenerbahçe, Süper Lig'in 37.haftasında deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Kanarya'da Mert Müldür, kırmızı kartla oyundan atıldı. Ligi daha önce ikinci bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler 81 puanda kaldı ve şampiyon Galatasaray'ın 11 puan arkasında kaldı. SABAH Spor'un usta yazarı Gürcan Bilgiç, hem karşılaşmayı hem de pozisyonları değerlendirirken, Jose Mourinho'yu eleştirdi. İşte detaylar...