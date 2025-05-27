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Haberler Galeri Hatayspor - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho'ya olay sözler: "Kendi takımından haberi olmayan..."
Giriş Tarihi: 27.05.2025 07:07 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 07:07

Hatayspor - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho'ya olay sözler: "Kendi takımından haberi olmayan..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37.haftasında deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Kanarya'da Mert Müldür, kırmızı kartla oyundan atıldı. Ligi daha önce ikinci bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler 81 puanda kaldı ve şampiyon Galatasaray'ın 11 puan arkasında kaldı. SABAH Spor'un usta yazarı Gürcan Bilgiç, hem karşılaşmayı hem de pozisyonları değerlendirirken, Jose Mourinho'yu eleştirdi. İşte detaylar...

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Hatayspor - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya olay sözler: Kendi takımından haberi olmayan...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Mersin'de oynanan maçta Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Hatayspor - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya olay sözler: Kendi takımından haberi olmayan...

Hakem Yiğit Arslan'ın düdük çaldığı maçı sarı-lacivertliler 4-2'lik skorla kaybetti ve son 4 haftada 2. yenilgisini aldı.

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Hatayspor - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya olay sözler: Kendi takımından haberi olmayan...

Bu mağlubiyetle 81 puanda kalan Jose Mourinho'nun öğrencilerinin golleri Youssef En-Nesyri ve İrfan Can Kahveci'den geldi.

Hatayspor - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya olay sözler: Kendi takımından haberi olmayan...

MERT MÜLDÜR KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sarı-lacivertlilerde Mert Müldür, 38. dakikada rakibini düşürdüğü gerekçesiyle hakem Yiğit Arslan tarafından oyundan ihraç edildi. Mert, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart görürken, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic ile oynanan müsabakada da atılmıştı.

Hatayspor - Fenerbahçe maçı sonrası Mourinho’ya olay sözler: Kendi takımından haberi olmayan...

İLK KEZ 4 GOLLÜ MAĞLUBİYET YAŞADI

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında kalesinde gördüğü 4 golle bir ilki de yaşadı. Sarı-lacivertliler, bugün rakibinin kaydettiği 4 golle bu sezon en gollü yenilgisini aldı. Kanarya, Süper Lig'de son olarak 2 Nisan 2023'te Beşiktaş karşısında 4 gol yedi.