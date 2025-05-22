Giriş Tarihi: 22.05.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
15:37
Trendyol Süper Lig'de en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyon, Okan Buruk liderliğindeki Galatasaray oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki şampiyonluk yarışını sarı-kırmızılılar kazandı. Bu sezon ligin geride kalan haftalarında hakem kararları yine çok tartışıldı. Özellikle verilen-verilmeyen penaltılar oldukça fazla konuşuldu. Peki bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar hangileri oldu? İşte takımların kazandıkları penaltı sayısı...