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Haberler Galeri Trendyol Süper Lig'de en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Giriş Tarihi: 22.05.2025 15:32 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 15:37

Trendyol Süper Lig'de en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyon, Okan Buruk liderliğindeki Galatasaray oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki şampiyonluk yarışını sarı-kırmızılılar kazandı. Bu sezon ligin geride kalan haftalarında hakem kararları yine çok tartışıldı. Özellikle verilen-verilmeyen penaltılar oldukça fazla konuşuldu. Peki bu sezon en çok penaltı kazanan takımlar hangileri oldu? İşte takımların kazandıkları penaltı sayısı...

Trendyol Süper Lig’de en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 36.hafta maçları devam etti. Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Takımların kazandıkları penaltı sayıları listesi de güncellendi. İşte zirvedeki takım...

Trendyol Süper Lig’de en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Gaziantep FK

Kazanılan penaltı: 3

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Trendyol Süper Lig’de en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Kayserispor

Kazanılan penaltı: 3

Trendyol Süper Lig’de en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Konyaspor

Kazanılan penaltı: 3

Trendyol Süper Lig’de en çok penaltı kazanan takımlar belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Sivasspor

Kazanılan penaltı: 3