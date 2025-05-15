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Haberler Galeri Victor Osimhen Trabzonspor maçı sonrası açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı? "Gerçekten dayanamıyorum"
Giriş Tarihi: 15.05.2025 08:00 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 08:35

Victor Osimhen Trabzonspor maçı sonrası açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı? "Gerçekten dayanamıyorum"

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti ve kupayı 19.kez müzesine götürdü. Sarı-kırmızılıların gollerini Barış Alper Yılmaz ve Osimhen kaydetti. Mücadeleye, performansıyla ve attığı gollerle Osimhen damgasını vurdu. Golleriyle rekor kıran Nijeryalı yıldız, maçın adamı da seçildi. Golcü futbolcu, finalin ardından takımdaki geleceğiyle ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte haberin detayları...

Victor Osimhen Trabzonspor maçı sonrası açıkladı! Galatasaray’da kalacak mı? Gerçekten dayanamıyorum

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep Stadı'nda karşı karşıya geldi. Saat 20.45'te başlayan ve ATV ekranlarından yayınlanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti.

Victor Osimhen Trabzonspor maçı sonrası açıkladı! Galatasaray’da kalacak mı? Gerçekten dayanamıyorum

Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in (2) attığı gollerle 3-0 kazandı ve mutlu sona ulaştı.

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Victor Osimhen Trabzonspor maçı sonrası açıkladı! Galatasaray’da kalacak mı? Gerçekten dayanamıyorum

Bu sonuçla 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olan Cimbom, kupayı 19. kez müzesine götürdü.

Victor Osimhen Trabzonspor maçı sonrası açıkladı! Galatasaray’da kalacak mı? Gerçekten dayanamıyorum

Hakem Cihan Aydın'ın maçın bitiş düdüğünü çalmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. Sarı-kırmızı taraftarların olduğu tribünlere doğru giden Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Victor Osimhen Trabzonspor maçı sonrası açıkladı! Galatasaray’da kalacak mı? Gerçekten dayanamıyorum

Galatasaray'ın kupa zaferinin mimarı ise mücadelede gösterdiği performans ve attığı 2 golle yıldızlaşan Victor Osimhen oldu.