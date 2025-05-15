Victor Osimhen Trabzonspor maçı sonrası açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı? "Gerçekten dayanamıyorum"

Giriş Tarihi: 15.05.2025 08:00
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
08:35
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti ve kupayı 19.kez müzesine götürdü. Sarı-kırmızılıların gollerini Barış Alper Yılmaz ve Osimhen kaydetti. Mücadeleye, performansıyla ve attığı gollerle Osimhen damgasını vurdu. Golleriyle rekor kıran Nijeryalı yıldız, maçın adamı da seçildi. Golcü futbolcu, finalin ardından takımdaki geleceğiyle ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte haberin detayları...