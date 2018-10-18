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Çılgın iddia: lı teknolojisinden yararlanıp uzay gemileri geliştirdi!

'lar hakkındaki hikayeler yüzyıllar öncesine dayanıyor. Geçmişten günümüze kadar lılarla ilgili birçok olay anlatıldı ve halen de anlatılıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte işler biraz daha farklı bir boyuta ulaştı. Mesela sayesinde tespit edilen uzay gemileri, yeni UFO vakaları arasında bulunuyor. Şimdi böyle bir olay daha yaşandı. Komplo teorisyenleri çılgın iddialar ileri sürdü.

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Giriş Tarihi: 18.10.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 12:30
Çılgın iddia: Amerika uzaylı teknolojisinden yararlanıp uzay gemileri geliştirdi!

Sosyal medyada üçgen şeklindeki gemisi tartışmaları sürüyor. Bu tartışmalar da Third Phase of the Moon isimli YouTube kanalının paylaştığı bir video ile başladı.

Çılgın iddia: Amerika uzaylı teknolojisinden yararlanıp uzay gemileri geliştirdi!

Express.co.uk sitesinin haberine göre 'te iki tane gemisi tespit edildi. Bu gemiler New Mexico çölündeki 900 metrelik devasa bir çemberin ortasında görüldü.

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Çılgın iddia: Amerika uzaylı teknolojisinden yararlanıp uzay gemileri geliştirdi!

İşin ilginç kısmı gemilerinin bulunduğu alan Holloman 'ne oldukça yakın. İşte zaten çılgın iddialar da bu noktada devreye giriyor.

Çılgın iddia: Amerika uzaylı teknolojisinden yararlanıp uzay gemileri geliştirdi!

Holloman , olaylarının merkezinde olan bir isim ve 1974 tarihli bir lı belgeseline de konu olmuştu.

Çılgın iddia: Amerika uzaylı teknolojisinden yararlanıp uzay gemileri geliştirdi!

Komplo teorisyenleri, ndeki uzmanların lı teknolojisini bir şekilde ele geçirdiğini ve bu teknolojiden yararlanarak da uzay gemileri geliştirdiğini ileri sürüyor.

Çılgın iddia: Amerika uzaylı teknolojisinden yararlanıp uzay gemileri geliştirdi!

Kimileri ndeki kişilerin lılarla temasa geçerek bu teknolojiyi aldığını, kimileri de düşmüş bir 'dan yararlandıklarını düşünüyor.

Çılgın iddia: Amerika uzaylı teknolojisinden yararlanıp uzay gemileri geliştirdi!

Videoyu yayınlayan Third Phase of the Moon kanalı, "Bu koordinatları ilk kez arattığımda, 'te göremedim. Bu yüzden birkaç farklı yol denemek zorunda kaldım" açıklamasını yaptı.

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