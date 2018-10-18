Çılgın iddia: Amerika uzaylı teknolojisinden yararlanıp uzay gemileri geliştirdi!
Çılgın iddia: Amerikauzaylı teknolojisinden yararlanıp uzay gemileri geliştirdi!
UFO'lar hakkındaki hikayeler yüzyıllar öncesine dayanıyor. Geçmişten günümüze kadar uzaylılarla ilgili birçok olay anlatıldı ve halen de anlatılıyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte işler biraz daha farklı bir boyuta ulaştı. Mesela Google Earth sayesinde tespit edilen uzay gemileri, yeni UFO vakaları arasında bulunuyor. Şimdi böyle bir olay daha yaşandı. Komplo teorisyenleri çılgın iddialar ileri sürdü.