YouTube saldırganının kimliği belli oldu ve fotoğrafları ortaya çıktı!

California'da yaşayan İran asıllı Nasim Aghdam'ın YouTube'da bir kanalı olduğu ortaya çıktı. Dans kıyafetleriyle figürler sergileyen 39 yaşındaki saldırganın yazdığı mesajlar dikkat çekiyor. Türkçe kayıtlar da paylaşan Aghdam, vegan bir hayat tarzını savunuyor ve 'Meme balonlu kız' gibi videolarla da tüketim kültürünü eleştiriyordu.