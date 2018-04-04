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saldırganının kimliği belli oldu ve fotoğrafları ortaya çıktı!

ana merkezine yapılan yla ilgili detaylar belli olmaya başladı. Saldırıyı 39 yaşındaki şüpheli 'ın yaptığı belirtiliyor. Hayatını kaybeden Aghdam'ın saldırıda 9 milimetrelik bir tabanca kullandı. ABD basınında yer alan haberlere göre Nasim Najafi Aghdam geçen sene YouTube'un kendisine ayrımcılık uygulayarak videolarını filtrelediğini belirtmiş.

Giriş Tarihi: 04.04.2018 10:35 Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 10:40
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saldırganının kimliği belli oldu ve fotoğrafları ortaya çıktı!
YouTube saldırganının kimliği belli oldu ve fotoğrafları ortaya çıktı!

California'da yaşayan İran asıllı Nasim Aghdam'ın 'da bir kanalı olduğu ortaya çıktı. Dans kıyafetleriyle figürler sergileyen 39 yaşındaki saldırganın yazdığı mesajlar dikkat çekiyor. Türkçe kayıtlar da paylaşan Aghdam, vegan bir hayat tarzını savunuyor ve 'Meme balonlu kız' gibi videolarla da tüketim kültürünü eleştiriyordu.

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saldırganının kimliği belli oldu ve fotoğrafları ortaya çıktı!
YouTube saldırganının kimliği belli oldu ve fotoğrafları ortaya çıktı!

Dünyanın en büyük video platformu 'un ABD'deki merkez binasında silahlı düzenleyen kadının kimliği belli oldu.

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saldırganının kimliği belli oldu ve fotoğrafları ortaya çıktı!
YouTube saldırganının kimliği belli oldu ve fotoğrafları ortaya çıktı!

n basını, İran asıllı Nasim Aghdam'ın 39 yaşında olduğunu ve California'da yaşadığını bildiriyor.

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saldırganının kimliği belli oldu ve fotoğrafları ortaya çıktı!
YouTube saldırganının kimliği belli oldu ve fotoğrafları ortaya çıktı!

, sitede bir kanalı olan Aghdam'ın hesabını nın ardından kapattı.

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saldırganının kimliği belli oldu ve fotoğrafları ortaya çıktı!
YouTube saldırganının kimliği belli oldu ve fotoğrafları ortaya çıktı!

Kanalında 'u uyguladığı filtreler nedeniyle eleştiren saldırganın, "YouTube'da eşit büyüme şansı yok, kanalınız ancak onlar isterse büyüyor" dediği görülüyor.

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saldırganının kimliği belli oldu ve fotoğrafları ortaya çıktı!
YouTube saldırganının kimliği belli oldu ve fotoğrafları ortaya çıktı!

'un California'nın San Bruno kentinde yer alan merkez binasına gelen Aghdam, dört kişiyi yaralayıp intihar etmişti.

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saldırganının kimliği belli oldu ve fotoğrafları ortaya çıktı!
YouTube saldırganının kimliği belli oldu ve fotoğrafları ortaya çıktı!

Hastanede tedavi gören yaralılardan birinin durumu ciddi. ABD basını, durumu kritik olan 36 yaşındaki yaralının Aghdam'ın erkek arkadaşı olduğunu aktarıyor.

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