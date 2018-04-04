YouTube saldırganının kimliği belli oldu ve fotoğrafları ortaya çıktı!
YouTube ana merkezine yapılan saldırıyla ilgili detaylar belli olmaya başladı. Saldırıyı 39 yaşındaki şüpheli Nasim Najafi Aghdam'ın yaptığı belirtiliyor. Hayatını kaybeden Aghdam'ın saldırıda 9 milimetrelik bir tabanca kullandı. ABD basınında yer alan haberlere göre Nasim Najafi Aghdam geçen sene YouTube'un kendisine ayrımcılık uygulayarak videolarını filtrelediğini belirtmiş.
Giriş Tarihi: 04.04.2018 10:35 Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 10:40
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YouTube saldırganının kimliği belli oldu ve fotoğrafları ortaya çıktı!
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YouTube saldırganının kimliği belli oldu ve fotoğrafları ortaya çıktı!