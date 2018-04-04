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saldırısı sırasında erlar iş başındaydı!

merkezine yapılan saldırıyla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Saldırı sırasında erlar iş başındaydı. ın hedefinde ise YouTube ürün müdürü vardı.

Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 10:26
YouTube saldırısı sırasında hackerlar iş başındaydı!

ürün müdürü , merkeze yapılan silahlı saldırı sırasında güvende olduğunu belirten bir mesajı attı. Ancak bu mesajdan kısa bir süre sonra Lavrusik'in hesabı lendi.

SPAM MESAJLAR ATTILAR

Lavrusik'in binadan tahliye edildiğini ve dışarıda olduğunu belirttiği mesajından sonra lar devreye girdi ve tweet hesabı spam mesajlarla doldu. Ancak tweet'ler hızlı şekilde silindi. Twitter CEO'su , bir sorun olduğunu ve bunu çözmek için uğraştıklarını belirten bir açıklama yaptı.

Vadim Lavrusik sabaha karşı Twitter hesabını geri aldığını belirtirken, Dorsey'e ise teşekkür etti.

YOUTUBE SALDIRISINI KİM GERÇEKLEŞTİRDİ?

San Bruno Polis Departmanı Şefi Ed Barberini, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin bölgeye intikal etmesinin ardından, 1 kişinin öldüğü ve 3'ü el tabancasıyla olmak üzere 4 kişinin yaralandığının belirlendiğini söyledi.

Hayatını kaybedenin kadın olduğunu ve ilk incelemelerin ardından kendine ateş etmiş olabileceğini belirten Barberini, onu "şüpheli kişi" olarak tanımladı.Olayla ilgili incelemelerin hızla devam ettiğini aktaran Barberini, söz konusu kadın ve olayın nedeni hakkındaki bilgilere değinmedi.

ABD basınında yer alan haberlerde, şüpheli kadının 39 yaşındaki Nasim Najafi Aghdam olduğu bildirildi. CNBC'nin yetkililere dayandırdığı haberinde, Aghdam'ın saldırıda 9 milimetrelik bir tabanca kullandığı, olayın terör kaynaklı olmadığına inanıldığı kaydedildi.

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YouTube saldırısı sırasında hackerlar iş başındaydı!
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