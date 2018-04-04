YouTube saldırısı sırasında hackerlar iş başındaydı!

YouTube ürün müdürü Vadim Lavrusik, merkeze yapılan silahlı saldırı sırasında güvende olduğunu belirten bir tweet mesajı attı. Ancak bu mesajdan kısa bir süre sonra Lavrusik'in Twitter hesabı hacklendi.

SPAM MESAJLAR ATTILAR

Lavrusik'in binadan tahliye edildiğini ve dışarıda olduğunu belirttiği mesajından sonra hackerlar devreye girdi ve tweet hesabı spam mesajlarla doldu. Ancak tweet'ler hızlı şekilde silindi. Twitter CEO'su Jack Dorsey, bir sorun olduğunu ve bunu çözmek için uğraştıklarını belirten bir açıklama yaptı.

Vadim Lavrusik sabaha karşı Twitter hesabını geri aldığını belirtirken, Dorsey'e ise teşekkür etti.

YOUTUBE SALDIRISINI KİM GERÇEKLEŞTİRDİ?

San Bruno Polis Departmanı Şefi Ed Barberini, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polis ekiplerinin bölgeye intikal etmesinin ardından, 1 kişinin öldüğü ve 3'ü el tabancasıyla olmak üzere 4 kişinin yaralandığının belirlendiğini söyledi.

Hayatını kaybedenin kadın olduğunu ve ilk incelemelerin ardından kendine ateş etmiş olabileceğini belirten Barberini, onu "şüpheli kişi" olarak tanımladı.Olayla ilgili incelemelerin hızla devam ettiğini aktaran Barberini, söz konusu kadın ve olayın nedeni hakkındaki bilgilere değinmedi.

ABD basınında yer alan haberlerde, şüpheli kadının 39 yaşındaki Nasim Najafi Aghdam olduğu bildirildi. CNBC'nin yetkililere dayandırdığı haberinde, Aghdam'ın saldırıda 9 milimetrelik bir tabanca kullandığı, olayın terör kaynaklı olmadığına inanıldığı kaydedildi.