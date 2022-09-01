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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Süper Lig'de transferde yılın çalımı! Ye transfer imza için İstanbul'a geldi!
Giriş Tarihi: 01.09.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 15:46

Son dakika haberleri: Süper Lig'de transferde yılın çalımı! Ye transfer imza için İstanbul'a geldi!

Son dakika transfer haberleri: 8 Eylül'de sona erecek olan transfer sezonunda yeni hamleler gelmeye devam ediyor. Golcü transfer için kolları sıvayan Trabzonspor ve Fenerbahçe, Uruguaylı golcü Maxi Gomez için transferde karşı karşıya gelmişti. Cornelius'u Kopenhag'a satan ve kadrosuna Umut Bozok'u transfer eden Trabzonspor bu transferde kazanan taraf oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Süper Lig’de transferde yılın çalımı! Ye transfer imza için İstanbul’a geldi!

Transfer sezonunun bitimine günler kala son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon yaptıkları transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe ve Trabzonspor, golcü transferi konusunda karşı karşıya geldi.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de transferde yılın çalımı! Ye transfer imza için İstanbul’a geldi!

Kadrosunda değişiklik yapan Trabzonspor dün golcü oyuncusu Cornelius'un Kopenhag'a transfer olduğunu açıklamıştı. Abdullah Avcı'nın da çok istediği Umut Bozok transferinde kazanan Bordo-mavili takım oldu ve oyuncu Trabzonspor'a transfer oldu.

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Son dakika haberleri: Süper Lig’de transferde yılın çalımı! Ye transfer imza için İstanbul’a geldi!

Fenerbahçe ve Trabzonspor golcü takviyesi için karşı karşıya geldi. Hücum hattını daha da güçlendirmek isteyen ik takım da Uruguaylı golcü Maxi Gomez'in transfer için devreye girmişti.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de transferde yılın çalımı! Ye transfer imza için İstanbul’a geldi!

MAXI GOMEZ TRABZONSPOR'DA

Trabzonspor'un İspanyol ekibi Valencia'dan transfer ettiği Uruguaylı golcü Maxi Gomez, İstanbul'a geldi. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bu kapsamda kadrosuna bir golcü takviyesi yaptı.

Son dakika haberleri: Süper Lig’de transferde yılın çalımı! Ye transfer imza için İstanbul’a geldi!

4 MİLYON EURO + BONUSLAR

Bordo-mavililer, İspanyol ekibi Valencia'da oynayan golcü futbolcu Maxi Gomez ile anlaştı. Trabzonspor, Maxi Gomez'in transferi için Valencia ile yaklaşık 4 milyon Euro+bonuslar bonservis ve bir sonraki satıştan pay konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncu yarın Türkiye'ye getirilecek.

Maxi Gomez, Trabzonspor için İstanbul'da | Video

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