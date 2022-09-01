Giriş Tarihi: 01.09.2022 15:27
Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
15:46
Son dakika haberleri: Süper Lig'de transferde yılın çalımı! Ye transfer imza için İstanbul'a geldi!
Son dakika transfer haberleri: 8 Eylül'de sona erecek olan transfer sezonunda yeni hamleler gelmeye devam ediyor. Golcü transfer için kolları sıvayan Trabzonspor ve Fenerbahçe, Uruguaylı golcü Maxi Gomez için transferde karşı karşıya gelmişti. Cornelius'u Kopenhag'a satan ve kadrosuna Umut Bozok'u transfer eden Trabzonspor bu transferde kazanan taraf oldu. İşte son dakika haberinin detayları...