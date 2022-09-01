Son dakika haberleri: Süper Lig’de transferde yılın çalımı! Ye transfer imza için İstanbul’a geldi!

4 MİLYON EURO + BONUSLAR

Bordo-mavililer, İspanyol ekibi Valencia'da oynayan golcü futbolcu Maxi Gomez ile anlaştı. Trabzonspor, Maxi Gomez'in transferi için Valencia ile yaklaşık 4 milyon Euro+bonuslar bonservis ve bir sonraki satıştan pay konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncu yarın Türkiye'ye getirilecek.

Maxi Gomez, Trabzonspor için İstanbul'da | Video