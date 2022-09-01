Video Spor Maxi Gomez, Trabzonspor için İstanbul'da | Video
Maxi Gomez, Trabzonspor için İstanbul'da | Video

Maxi Gomez, Trabzonspor için İstanbul'da | Video

01.09.2022 | 15:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Maxi Gomez, Trabzonspor için İstanbul’da | Video 03:39
Maxi Gomez, Trabzonspor için İstanbul'da | Video 01.09.2022 | 15:20
Trabzonspor’un yeni transferi Maxi Gomez’den taraftara mesaj: Bize her yer Trabzon! | Video 00:11
Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez'den taraftara mesaj: "Bize her yer Trabzon!" | Video 01.09.2022 | 14:33
Beşiktaş 3-1 Sivasspor | MAÇ SONU Weghorst: Kariyerimin en iyi başlangıcı | Video 06:01
Beşiktaş 3-1 Sivasspor | MAÇ SONU Weghorst: "Kariyerimin en iyi başlangıcı" | Video 30.08.2022 | 08:50
Konyaspor 1-0 Fenerbahçe | MAÇ SONU Jorge Jesus: Gerçek seviyemiz bu değil | Video 04:45
Konyaspor 1-0 Fenerbahçe | MAÇ SONU Jorge Jesus: "Gerçek seviyemiz bu değil" | Video 30.08.2022 | 08:50
Cristiano Ronaldo’nun Şampiyonlar Ligi’nde attığı tüm goller burada | Video 15:07
Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde attığı tüm goller burada | Video 29.08.2022 | 10:37
Trabzonspor 0-0 Galatasaray | MAÇ SONU Okan Buruk: Gol yememek önemliydi | Video 03:32
Trabzonspor 0-0 Galatasaray | MAÇ SONU Okan Buruk: "Gol yememek önemliydi" | Video 29.08.2022 | 09:50
Bakan Kasapoğlu’ndan yoğun spor diplomasisi | Video 01:16
Bakan Kasapoğlu’ndan yoğun spor diplomasisi | Video 28.08.2022 | 11:03
Son düdük çaldı, Montella ve Balotelli birbirine girdi | Video 01:40
Son düdük çaldı, Montella ve Balotelli birbirine girdi | Video 28.08.2022 | 08:48
Şampiyonlar Ligi’nde gruplar belli oldu! 3 dev takım ölüm grubunda buluştu | Video 29:14
Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu! 3 dev takım ölüm grubunda buluştu | Video 26.08.2022 | 10:50
Kayserisporlu futbolcular düğünde coştu! Mensah ve Thiam pistte döktürdü | Video 01:12
Kayserisporlu futbolcular düğünde coştu! Mensah ve Thiam pistte döktürdü | Video 26.08.2022 | 10:52
Fenerbahçe ve Trabzonspor’un rakipleri belli oluyor! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI İZLE 29:14
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI İZLE 26.08.2022 | 10:05
UEFA Şampiyonlar Ligi KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 23:36
UEFA Şampiyonlar Ligi KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 25.08.2022 | 17:02
Fenerbahçe - Austria Wien MAÇI CANLI İZLE LİNK 02:24
Fenerbahçe - Austria Wien MAÇI CANLI İZLE LİNK 25.08.2022 | 16:31
Trabzonspor - Kopenhag maçı CANLI İZLE! EXXEN ile Trabzonspor - Kopenhag maçı izle | Video 04:18
Trabzonspor - Kopenhag maçı CANLI İZLE! EXXEN ile Trabzonspor - Kopenhag maçı izle | Video 24.08.2022 | 16:10
Bakan Kasapoğlu ’Bir devrim’ diyerek KYK yurt kontenjanını duyurdu! Başvurular başladı, KYK ücreti ne kadar olacak? 15:06
Bakan Kasapoğlu 'Bir devrim' diyerek KYK yurt kontenjanını duyurdu! Başvurular başladı, KYK ücreti ne kadar olacak? 24.08.2022 | 10:35
Trabzonspor Kopenhag MUHTEMEL 11’LER BELLİ OLDU | Şampiyonlar Ligi için son engel | Video 03:28
Trabzonspor Kopenhag MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU | Şampiyonlar Ligi için son engel | Video 24.08.2022 | 09:57
Kerem Atakan Kesgin resmen Beşiktaş’ta | Video 00:48
Kerem Atakan Kesgin resmen Beşiktaş'ta | Video 24.08.2022 | 09:58
Fenerbahçe rekora koşuyor! Seri 17 maça çıktı | Video 02:48
Fenerbahçe rekora koşuyor! Seri 17 maça çıktı | Video 24.08.2022 | 10:00
Galatasaray Icardi için teklifini sunuyor | Video 01:20
Galatasaray Icardi için teklifini sunuyor | Video 24.08.2022 | 10:02
Galatasaray’ın flaş transferi Dries Mertens: Şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz | Video 08:31
Galatasaray'ın flaş transferi Dries Mertens: "Şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz" | Video 23.08.2022 | 12:44

Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez, İstanbul'a geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA