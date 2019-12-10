İngiliz ajan kaçarken mi düştü?

İngiliz ajan Le Mesurier'in gizemli ölümüyle ilgili yanıt bekleyen yeni sorular şöyle:

* Son ortaya çıkan görüntüler ışığında Le Mesurier, eve geldikten sonra eşinin ifadesine göre uyumaya niyetlendiği halde neden üzerini hiç değiştirmedi, kemerini ve kol saatini dahi çıkarmadan uyku ilacı ve sakinleştirici alıp uyumak istedi?

* Le Mesurier, eğer intihar ettiyse pencereden sundurmaya çıkıp direkt kendini boşluğa bırakmak yerine neden 10 metre boyunca ilerleyip, sundurmanın tam köşesinden karşıdaki tarihi bedestenin çatısına ulaşmak istercesini sıçrayarak atladı? Mesurier çatıya ulaşamadan bedestenin duvarına mı çarptı?