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kaçarken mi düştü?

SABAH'ın yeni ulaştığı görüntüler ve olay yerinde çektiği fotoğraflar Le Mesurier'in sır ölümünde yeni sorular akla getirdi: İngiliz ajan 7 metrelik yükseklikten intihar edip ölmeyeceğini bilmez mi? Neden sundurmada 10 metre yürüdü?

İbrahim AYRAL İbrahim AYRAL Türkiye
Giriş Tarihi: 10.12.2019 09:01 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 09:06
İngiliz ajan kaçarken mi düştü?

Eşinin "Uyku ilacı aldı" dediği Mesurier neden Tekel bayisinde görüntülendiği kıyafetlerini çıkartmadan yattı? eve giren saldırgandan kaçarken mi sundurmaya çıkıp karşıdaki bedestenin çatısına atlamak istedi?

İngiliz ajan kaçarken mi düştü?

SABAH'ın yayınladığı, James Gustaf Edward Le Mesurier'in İstanbul Karaköy'deki sır ölümünden önceki son saatlerine ilişkin görüntüler, olay yerinin fiziki koşullarını gösteren çektiğimiz fotoğraflar ve eşi Emma Winberg'in çelişkili ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirecek önemli soruları da gündeme getirdi.

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İngiliz ajan kaçarken mi düştü?

Le Mesurier'in ölü bulunduğu andaki kıyafetleriyle tekel bayiinden sigara alırken giymiş olduğu kıyafetlerin aynı olması ve evinin sundurması boyunca 10 metre kat ettikten sonra atlarken 4 metre uzaklıktaki tarihi bedestenin duvarına çarpması birinden kaçtığı şüphesini doğurdu. ajanın altı saat önceki kıyafetleriyle bir saldırgandan kaçarken açık pencereden sundurmaya çıkmış ve bedestenin çatısına atlamaya çalışırken duvara çarpıp ölmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

İngiliz ajan kaçarken mi düştü?

ajanın eşi Emma Winberg'in çelişkili ifadeleri ve polisi intihar ihtimaline yönlendirmeye çalışması onu olağan şüpheli haline getiriyor. Winberg'in, Türkiye'deki diplomatik görevleri sonrası Irak'ta kendi iletişim şirketini açması ve ifadesinde görevini, casusluk mesleği içinde kullanılan 'Etki Değerlendirme Sorumlusu' olarak tanımlaması da Emniyet'i kuşkulandıran bir etken.

İngiliz ajan kaçarken mi düştü?

Le Mesurier'in gizemli ölümüyle ilgili yanıt bekleyen yeni sorular şöyle:
* Son ortaya çıkan görüntüler ışığında Le Mesurier, eve geldikten sonra eşinin ifadesine göre uyumaya niyetlendiği halde neden üzerini hiç değiştirmedi, kemerini ve kol saatini dahi çıkarmadan uyku ilacı ve sakinleştirici alıp uyumak istedi?

* Le Mesurier, eğer intihar ettiyse pencereden sundurmaya çıkıp direkt kendini boşluğa bırakmak yerine neden 10 metre boyunca ilerleyip, sundurmanın tam köşesinden karşıdaki tarihi bedestenin çatısına ulaşmak istercesini sıçrayarak atladı? Mesurier çatıya ulaşamadan bedestenin duvarına mı çarptı?

İngiliz ajan kaçarken mi düştü?

* Le Mesurier'in atladığı yaklaşık yedi metrelik yükseklik intihar eylemi sırasında kesin ölüme neden olmayacak kadar alçak. Bir bunun yeterli olmadığını bilmez mi? Neden ölmek için daha kesin, net bir eylem planlamadı?

İngiliz ajan kaçarken mi düştü?

* Le Mesurier, 6 saat önce Tekel bayiiinde görüldüğü kıyafetlerle evine geldikten sonra evde otururken eve giren bir saldırgandan kaçmak için mi sundurmaya çıktı? Yine saldırgandan kaçmak için mi karşı çatıya atlamak istedi ya da saldırgan mı onu itti?
* ajanın eşi Emma Winberg, eşinin uyuduğunu söylediği halde -eğer gerçekten uyuduysa- dışarıdan geldiği kıyafetlerle uyuduğu ayrıntısına neden değinmedi? Suriyeli ziyaretçi Faruk Habib'in yarım saatlik ziyaretini neden iki saatmiş gibi anlattı?

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