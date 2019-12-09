İngiliz ajan Le Mesurier'in son gecesi! Ölmeden önceki son görüntüleri ilk kez yayınlandı
İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümündeki gizemi aydınlatacak çok önemli görüntülere A Haber ulaştı. İngiliz ajan ölmeden 6 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı. İşte o görüntüler...
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