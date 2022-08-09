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Haberler Galeri İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Enerjide milli dönem Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı...
Giriş Tarihi: 09.08.2022 15:23 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 16:06

İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Enerjide milli dönem Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı...

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle görev yerine uğurlandı. Başkan Erdoğan, "Abdülhamid Han'ı Mavi Vatan'a yeni sondaj noktamız Akdeniz'e gönderiyoruz. Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler 1 kuyusuna uğurlayacağız" ifadelerini kullandı. Tarihinin en büyük keşfi olan Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğalgazın karaya çıkartılmaları da devam ediyor. İşte Türkiye'nin dev adımının hikayesi: Her şey dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı...

İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Enerjide milli dönem Berat Albayrak’ın o konuşması ile başladı...

Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğalgaz keşfeden Türkiye, bir yandan doğalgazı karaya yaklaştırırken, diğer yandan da denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinde elini güçlendiriyor. Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han sondaj gemisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün ilk görevine çıktı.

İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Enerjide milli dönem Berat Albayrak’ın o konuşması ile başladı...

Başkan Erdoğan, "Abdülhamid Han gemimiz 7. nesil üst teknolojik gemimiz. Diğer gemilerden daha üst düzey teknolojiye sahip bu gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız. Taşucu Limanı'mızda gemimizin sondaj öncesi tüm hazırlıkları bitirildi. Bugün Abdulhamid Han gemimizi mavi vatana yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Ülkemizdeki ilk petrol bulunan yer, bundan 135 yıl önce yine Akdeniz'deki unutmayın İskenderun'du. Bu defa da Abdulhamid Han gemimizi 'Ya Allah, Bismillah' diyerek Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız." dedi...

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İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Enerjide milli dönem Berat Albayrak’ın o konuşması ile başladı...

12 BİN 200 METRE DERİNE İNEBİLİYOR

Son teknolojiyle donatılan Abdülhamid Han sondaj gemisinin sınıfında dünyada 5 gemi bulunuyor. Geminin uzunluğu 238, genişliği 42, kule yüksekliği 104 metre, ağırlığı da 68 bin groston. Sondaj için 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek olan gemi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar da operasyon yapabilecek. 200 kişilik mürettebat kapasitesi olan gemi, sondaj operasyonunu gerçekleştirecek ekibi de taşıyacak. 7'nci nesil üstün teknolojiyle donatılan gemide aktif konumlandırma sistemi bulunuyor.

İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Enerjide milli dönem Berat Albayrak’ın o konuşması ile başladı...

İşte Türkiye'nin bölgede kartları yeniden dağıtan dev enerji adımının hikayesi...

İşte Türkiye’nin dev adımının hikayesi: Enerjide milli dönem Berat Albayrak’ın o konuşması ile başladı...

Her şey Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış Berat Albayrak'ın 6 Nisan 2017'de o tarihi konuşmasıyla başladı.

Berat Albayrak, o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürütüyordu.

İşte Türkiye'nin dev adımının hikayesi: Her şey Berat Albayrak'ın o konuşması ile başladı! | Video

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