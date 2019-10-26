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Mazlum değil katil!

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, zalimliğiyle tanınıyor. ABD yönetimi, onlarca sivil ve askerin katledilmesinden sorumlu olan Şahin'i General Mazlum' kod adıyla meşrulaştırmaya çalışıyor.

Giriş Tarihi: 26.10.2019 13:38 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 13:46
Mazlum değil katil!

ABD yönetimi, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki devamı olan YPG'yi meşrulaştırmak amacıyla, Suriye Demokratik Güçleri ismini kullanıyor. Bu paravan sayesinde, eli kanlı terör örgütünü dünyaya, "özgürlük savaşçıları" olarak pazarlamaya çalışıyor. PKK/YPG'nin sözde lideri eli kanlı terörist Ferhat Abdi Şahin'i de 'General Mazlum' olarak tanıtıp parlatma çabasına girdi.

Mazlum değil katil!

SKANDAL GÖRÜŞME

ABD yönetimi, Türkiye Barış Pınarı Harekâtı'yla PKK/YPG'li teröristleri işgal ettikleri bölgelerden temizlemeye başlamasıyla, bu yöndeki çabalarına hız verdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, geçtiğimiz günlerde Başkan Donald Trump'ın, eli kanlı PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'manevi oğlum' dediği Ferhat Abdi Şahin'le görüştüğünü açıkladı.

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Mazlum değil katil!

UYARILARI DİNLEMEDİLER

Türkiye, kırmızı bültenle aradığı azılı terörist Şahin'le görüşülmesine sert tepki gösterdi. Ancak PKK/YPG'yi "müttefik" olarak lanse edip sözde DEAŞ'la mücadele adı altında örgüte binlerce TIR'lık silah yollayan ABD yönetimi, Türkiye'nin uyarılarını gözardı edip bu kez başka bir skandala imza attı.

Mazlum değil katil!

KONGRE'DE DİNLEYECEKLER

ABD'li Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, zalimliğiyle tanınan elebaşının Trump'la görüşmesi ve Kongre'de dinlenilmesi için Şahin'e acil vize verilmesini istedi. Aralarında Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ın da bulunduğu senatörler, bu amaçla Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazdı.

Mazlum değil katil!

Mektupta, Suriye'de olan bitenleri Şahin'den dinlemenin hem Kongre'nin hem de Başkan Donald Trump'ın yararına olacağı savunuldu. Elebaşının Washington'a davet edilmesine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Amerika'nın, kırmızı bültenle aranan bu adamı bize teslim etmesi lazım" dedi.

Mazlum değil katil!

ELEBAŞININ EMRİNİ VERDİĞİ SALDIRILAR

1996: Çukurca'da köy minibüsüne roketli saldırı: 17 sivil şehit
2005: Kuşadası'nda minibüse bomba: 6 sivil şehit
2008: Güngören'de bombalı saldırı: 5'i çocuk 17 sivil şehit
2008: Aktütün karakoluna saldırı: 17 asker şehit

Mazlum değil katil!

Teröristbaşı Şahin, 2011'den beri Interpol'ün en çok arananlar listesinde bulunuyor. Buna rağmen Batı'nın koruma şemsiyesinde terör faaliyetlerine devam ediyor.

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