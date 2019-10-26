Mazlum değil katil!
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, zalimliğiyle tanınıyor. ABD yönetimi, onlarca sivil ve askerin katledilmesinden sorumlu olan Şahin'i General Mazlum' kod adıyla meşrulaştırmaya çalışıyor.
Giriş Tarihi: 26.10.2019
13:38
Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
13:46
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ABD yönetimi, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki devamı olan YPG'yi meşrulaştırmak amacıyla, Suriye Demokratik Güçleri ismini kullanıyor. Bu paravan sayesinde, eli kanlı terör örgütünü dünyaya, "özgürlük savaşçıları" olarak pazarlamaya çalışıyor. PKK/YPG'nin sözde lideri eli kanlı terörist Ferhat Abdi Şahin'i de 'General Mazlum' olarak tanıtıp parlatma çabasına girdi.
SKANDAL GÖRÜŞME
ABD yönetimi, Türkiye Barış Pınarı Harekâtı'yla PKK/YPG'li teröristleri işgal ettikleri bölgelerden temizlemeye başlamasıyla, bu yöndeki çabalarına hız verdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, geçtiğimiz günlerde Başkan Donald Trump'ın, eli kanlı PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'manevi oğlum' dediği Ferhat Abdi Şahin'le görüştüğünü açıkladı.
UYARILARI DİNLEMEDİLER Türkiye, kırmızı bültenle aradığı azılı terörist Şahin'le görüşülmesine sert tepki gösterdi. Ancak PKK/ YPG'yi "müttefik" olarak lanse edip sözde DEAŞ'la mücadele adı altında örgüte binlerce TIR'lık silah yollayan ABD yönetimi, Türkiye'nin uyarılarını gözardı edip bu kez başka bir skandala imza attı.
DİNLEYECEKLER KONGRE'DE
Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, zalimliğiyle tanınan elebaşının ABD'li görüşmesi ve Trump'la dinlenilmesi için Kongre'de acil vize verilmesini istedi. Aralarında Cumhuriyetçi Şahin'e Lindsey da bulunduğu senatörler, bu amaçla Dışişleri Bakanı Graham'ın Mike mektup yazdı. Pompeo'ya
Mektupta, Suriye'de olan bitenleri Şahin'den dinlemenin hem Kongre'nin hem de Başkan Donald Trump'ın yararına olacağı savunuldu. Elebaşının Washington'a davet edilmesine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Amerika'nın, kırmızı bültenle aranan bu adamı bize teslim etmesi lazım" dedi.
ELEBAŞININ EMRİNİ VERDİĞİ SALDIRILAR
1996: Çukurca'da köy minibüsüne roketli saldırı: 17 sivil şehit
2005: Kuşadası'nda minibüse bomba: 6 sivil şehit 2008: Güngören'de bombalı saldırı: 5'i çocuk 17 sivil şehit 2008: Aktütün karakoluna saldırı: 17 asker şehit
Teröristbaşı Şahin, 2011'den beri Interpol'ün en çok arananlar listesinde bulunuyor. Buna rağmen Batı'nın koruma şemsiyesinde terör faaliyetlerine devam ediyor.