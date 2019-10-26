Mazlum değil katil!

Mektupta, Suriye'de olan bitenleri Şahin'den dinlemenin hem Kongre'nin hem de Başkan Donald Trump'ın yararına olacağı savunuldu. Elebaşının Washington'a davet edilmesine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Amerika'nın, kırmızı bültenle aranan bu adamı bize teslim etmesi lazım" dedi.