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Norveç'te yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

Özellikle Avrupa ülkeleri tarafından desteklenen terör sempatizanları birçok ülkenin yanısıra Norveç'te de günlük yaşamı tehdit etmeye başladı. Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile /'li teröristlerden temizlenen bölgelerde halk evlerine dönüyor, günlük hayatlarına yeniden başlamanın sevincini yaşıyor. Bu durum, teröristlerin en çok korktuğu şey. Çünkü, huzuru gören ahalide terör tohumları yetişmiyor. Yurt dışındaki terör yandaşları da, bulundukları ülkelerde her fırsatta Türkiye'nin kuruluşlarına saldırıyor. Ancak 'dan gelen son dakika haber kan dondordu. PKK/YPG sempatizanları, üzerinde Türk bayrağı bulunan bir aracın içerisindeki bebeğe rağmen herkesin gözü önünde araca saldırdı.

AA Türkiye
Giriş Tarihi: 26.10.2019 20:37 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 20:39
Norveç'te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

Türkiye'nin Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek için düzenlenen gösteriden dönenlere terör örgütü sempatizanları tarafından yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Norveç'te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

Görüntülere, PKK yandaşlarının, içinde küçük bir bebek ile ailesinin bulunduğu araca taş ve sopalarla saldırması yansıdı. Ailenin yaşadığı panik ve bebeğin ağlamasının duyulduğu görüntülerde, Norveç polisinin saldırganları engellemeye çalışması da yer aldı.

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Norveç'te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

Polis, PKK yandaşlarını olay yerinden dağıtmak için göz yaşartıcı biber gazı kullandı. Saldırı sonucu araçta hasar meydana gelirken, polis 2 PKK sempatizanını gözaltına aldığını duyurdu.

Norveç'te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

Saldırılan araçta bulunan Tuğba Kökyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK'lılar tarafından neredeyse abamızda öldürülüyorduk. Arabadaki Türk bayrağını görünce küçük bebeğime rağmen acımadan darbettiler." yorumunda bulundu.

Norveç'te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

Oslo Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise yol kenarına park etmiş araçlara saldırı olduğu ve polisin güvenlik önlemleri alarak saldırıyı büyümeden önlediği belirtildi.

Norveç'te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

Norveç Türk Dernekleri Federasyonu, bağlı dernekler ve Türk sivil toplum kuruluşlarınca, Türkiye'nin Büyükelçiliği önünde Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenlenmiş ve eylemin ardından terör örgütü sempatizanları, gösteriden dönenlere saldırmıştı.

Norveç'te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

'nun yanısıra İtalya'nın Milano kentinde de Türklere yönelik saldırılar yaşandı.

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