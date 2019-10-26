Norveç'te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

Özellikle Avrupa ülkeleri tarafından desteklenen terör sempatizanları birçok ülkenin yanısıra Norveç'te de günlük yaşamı tehdit etmeye başladı. Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG'li teröristlerden temizlenen bölgelerde halk evlerine dönüyor, günlük hayatlarına yeniden başlamanın sevincini yaşıyor. Bu durum, teröristlerin en çok korktuğu şey. Çünkü, huzuru gören ahalide terör tohumları yetişmiyor. Yurt dışındaki terör yandaşları da, bulundukları ülkelerde her fırsatta Türkiye'nin kuruluşlarına saldırıyor. Ancak Oslo'dan gelen son dakika haber kan dondordu. PKK/YPG sempatizanları, üzerinde Türk bayrağı bulunan bir aracın içerisindeki bebeğe rağmen herkesin gözü önünde araca saldırdı.