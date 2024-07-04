Özgür Özel’den skandal kıyaslama: PKK destekçisi Deniz Naki ile Merih Demiral’ı bir tuttu! ’Bozkurt’ sevinci açıklamasına tepki yağdı

Türk Milleti, Demiral'a sahip çıkarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da programlarını iptal ederek Türkiye-Hollanda maçını takip etmek için Almanya'ya gitme kararı aldı.

Herkes muhalefetin nasıl bir tutum sergileyeceğini merak ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de tepki çeken bir değerlendirme geldi.