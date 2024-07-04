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Haberler Galeri Özgür Özel'den skandal kıyaslama: PKK destekçisi Deniz Naki ile Merih Demiral'ı bir tuttu! 'Bozkurt' sevinci açıklamasına tepki yağdı
Giriş Tarihi: 04.07.2024 14:44 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 15:04

Özgür Özel'den skandal kıyaslama: PKK destekçisi Deniz Naki ile Merih Demiral'ı bir tuttu! 'Bozkurt' sevinci açıklamasına tepki yağdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merih Demiral'ın Bozkurt işareti yaparak gerçekleştirdiği gol sevincini, PKK'ya desteğini Almanya'nın bile kabul ettiği Deniz Naki'nin gol sevinci ile kıyasladı. Özel, "Biz bu işaret konusunda özgürlükçüyüz. Ancak bundan birkaç yıl önce bir sporcumuz zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişti." dedi. Özel'in, PKK'ya destek için zafer işareti yapan Deniz Naki ile Türk Milleti'nin sembolü olan Bozkurt işaretini yapan Merih Demiral'ı bir tutması sosyal medyada büyük tepki yarattı.

SABAH İNTERNET
Özgür Özel’den skandal kıyaslama: PKK destekçisi Deniz Naki ile Merih Demiral’ı bir tuttu! ’Bozkurt’ sevinci açıklamasına tepki yağdı

A Milli Futbol Takımımız, Avusturya'yı 2-1'lik skor ile geçerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Maçta Milli Takımımız galibiyeti getiren golleri Merih Demiral kaydetti. Demiral ikinci golden sonra Bozkurt işareti yaparak sevindi.

Özgür Özel’den skandal kıyaslama: PKK destekçisi Deniz Naki ile Merih Demiral’ı bir tuttu! ’Bozkurt’ sevinci açıklamasına tepki yağdı

UEFA, Merih'e soruşturma başlatırken, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Merih Demiral'ı hedef aldı.

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Özgür Özel’den skandal kıyaslama: PKK destekçisi Deniz Naki ile Merih Demiral’ı bir tuttu! ’Bozkurt’ sevinci açıklamasına tepki yağdı

Türk Milleti, Demiral'a sahip çıkarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da programlarını iptal ederek Türkiye-Hollanda maçını takip etmek için Almanya'ya gitme kararı aldı.

Herkes muhalefetin nasıl bir tutum sergileyeceğini merak ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'de tepki çeken bir değerlendirme geldi.

Özgür Özel’den skandal kıyaslama: PKK destekçisi Deniz Naki ile Merih Demiral’ı bir tuttu! ’Bozkurt’ sevinci açıklamasına tepki yağdı

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Merih Demiral'ın, Bozkurt işareti ile gerçekleştirdiği gol sevinci UEFA'yı harekete geçirdi. Türklerin simgesi olan kurt işaretini siyasi olarak yorumlayan UEFA, Milli Futbolcumuza soruşturma açtı.

Özgür Özel’den skandal kıyaslama: PKK destekçisi Deniz Naki ile Merih Demiral’ı bir tuttu! ’Bozkurt’ sevinci açıklamasına tepki yağdı

ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANI MERİH DEMİRAL VE BOZKURT İŞARETİNİ HEDEF ALDI

Turnuvanın düzenlendiği Almanya'nın İçişleri Bakanı olan Nancy Faeser, Merih Demiral'ın gol sevinci sırasında yaptığı Bozkurt işaretini aşırı sağ ve ırkçı olarak tanımladı.

Feaser, Almanya'daki stadyumlarda bu tarz Türk aşırı sağ hareketlerinin yapılamayacağını belirtti. Feaser'in Merih'i hedef alan sözleri sonrası Dışişleri Bakanlığı'mız duruma çok sert tepki gösterdi ve Alman Büyükelçiyi Bakanlığa çağırarak uyardı.

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