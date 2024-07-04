Giriş Tarihi: 04.07.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
15:04
Özgür Özel'den skandal kıyaslama: PKK destekçisi Deniz Naki ile Merih Demiral'ı bir tuttu! 'Bozkurt' sevinci açıklamasına tepki yağdı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merih Demiral'ın Bozkurt işareti yaparak gerçekleştirdiği gol sevincini, PKK'ya desteğini Almanya'nın bile kabul ettiği Deniz Naki'nin gol sevinci ile kıyasladı. Özel, "Biz bu işaret konusunda özgürlükçüyüz. Ancak bundan birkaç yıl önce bir sporcumuz zafer işareti yapınca, bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişti." dedi. Özel'in, PKK'ya destek için zafer işareti yapan Deniz Naki ile Türk Milleti'nin sembolü olan Bozkurt işaretini yapan Merih Demiral'ı bir tutması sosyal medyada büyük tepki yarattı.