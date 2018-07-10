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yazarları sistemini yorumladı

dün itibariyle resmi olarak sistemine adım attı. yazarları Türkiye'nin yeni yönetim sistemini yorumladı.

Giriş Tarihi: 10.07.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 11:53
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yazarları sistemini yorumladı
Sabah yazarları yeni yönetim sistemini yorumladı
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yazarları sistemini yorumladı
Sabah yazarları yeni yönetim sistemini yorumladı

HALA ÖZELEŞTİRİ YAPMADILAR

Onca seçim yenilgisine rağmen muhalif takımın hâlâ sadra şifa tek "özeleştiri" cümlesi yok.
Zira özgüvenleri yok!
Buna mukabil AK Parti'ye yönelttikleri eleştirilerin toplamından bin kat daha yakıcı olanını, AK Partililer kendi partilerine yöneltecek kadar "özgüven" sahibi.
Erdoğan'a muhabbetleri sayesinde yerden yere vurdukları AK Partililere tahammül ediyorlar.
Seçimin hemen ardından böyle yazmıştım...
Sessiz yığınların çığlığını / feryadını Erdoğan duymakta hiç gecikmedi.
"Tevazu" uyarısıyla start verdi. "Millete yanlış yapan hiç kimsenin AK Parti'de yeri olamaz" ifadesiyle de ölçüyü koydu.
Tevazu ve samimiyet...
"Yapmadıklarınızı neden söyler durursunuz" der Kitab-ı Mubîn. Söylediğini halinle kanıtlayamazsan samimi olamazsın.
Samimiyetten uzak tevazu da riyadan başka şey değildir...
Neyin nasıl yapılacağını da 94'e bakarsan görürsün: Geceli gündüzlü çalışmayı, farkındalık yaratmayı, mütevazılığı, samimiyeti, halkın gözünün içine içtenlikle bakmayı, gönüller yapmayı, adamlığı...
Akmayan sular böyle aktı, o kirli hava, o çöp dağları böyle temizlendi, o sarsılmaz muhabbet tee o zamandan oluştu.
Liderin kazandığı muhabbetin sürgit mirasyedisi olamazsın, unutma!
Sen şanına şan katasın diye canlarımız 15 Temmuz'da can vermedi. Malına mal katasın diye 24 Haziran seçimlerinin ardından onca fakir fukara şükür secdesine kapanmadı. Sen ikbal devşiresin diye Siyonistlerin bacağını koparttıkları o Filistinli delikanlı Gazze'de kumsala çizdiği Erdoğan posteri önünde öyle mağrur durmadı.

SALİH TUNA YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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yazarları sistemini yorumladı
Sabah yazarları yeni yönetim sistemini yorumladı

ERDOĞAN OLMASIN KİM YÖNETİRSE YÖNETSİN

Tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan.
Erdoğan'ın nerede ve nasıl olursa olsun yönetmesini istemiyorlar.
Belediye başkanıyken de istemediler, Başbakanken de...
Şimdi hiç istemiyorlar.
Düşünün...
Erdoğan gitsin diye zamanında etmedikleri küfür kalmamış Abdullah Gül'ü çatı adayı yapmaya kalkışmış bir sosyal/ siyasal network'ten söz ediyoruz.
Ömürleri sivil/ resmi/ bürokratik oligarşilerden brief alarak geçmiş kimi dinozor köşe yazarlarının halini de izliyorum. Çok acıklılar.
Nasıl anlasınlar ki, bu millet kaç seçimdir "tek adam" falan değil, "adam" seçiyor.
Bilelim ki...
Bir çırpıda...
Hemen yarın veya öbür gün...
Dır dır etmeyi bırakacakları yok!
Ülkenin düşmanlarıyla nasıl sıkı fıkı olduklarını da biliyoruz; bu iş birliğinden hemen vazgeçecek gibi görünmüyorlar.
Ama yeni olan şey şu ki...
Bu tayfa artık bürokratik oligarşinin sırtını sıvazlayarak 'nin önünü kesme hayalleri kuramayacak.
Sistem bu yolu tıkıyor çünkü...
Ülkemizin yolu ve ufku açık olsun!

HAŞMET BABAOĞLU YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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yazarları sistemini yorumladı
Sabah yazarları yeni yönetim sistemini yorumladı

BAŞKAN ERDOĞAN GÖREVİNİN BAŞINDA

Cumhuriyetimize yeni bir yürüme koridoru açıyor.
Uygarlık talebimizi yüceltiyor, ufukların efendisi olma yolunda hız vitesine geçişimizi sağlıyor.
Ülkenin hızını kesen vesayetler, bürokratik oligarşi, vasatlıklar ve bahaneciler bu yolculukta olmayacak.
Varmak zorunda olduğumuz 'Devlet Ebed Müddet' şiarlı bir gelecek ve tutturmakla yükümlü olduğumuz 2023 hedeflerimiz var. Yarışta olduklarımız koşarken vesayet prangalarıyla koşamazdık zaten.
Benim bu törende hissettiğim ruh, üzerindeki tozu üfleyerek uzaklaştırmış, canlı, farklı ve dinamik bir enerjinin? Beştepe'den tüm ülkeye yayıldığıdır. En heyecan verenin ise bundan böyle çok şeyin artık farklı olacağı, bazı süreçlerin hızımızı kesemeyeceğidir.
Özellikle değer üretmeyen iş süreçleri, ilişki süreçleri, iletişim süreçleri ve bilgi süreçlerinin ayıklanacağı bu yeni dönemde, yapısal sorunlara kalıcı çözümler geliştirme yeteneklerimizi artırabileceğiz.
Başkan Erdoğan görev başı yaptı dün ve Yeni dönemi başladı. Daha iyi bir yarın uğruna dünü geride bıraktık.
Ülkemize hayırlar getirsin.

ŞEREF OĞUZ YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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yazarları sistemini yorumladı
Sabah yazarları yeni yönetim sistemini yorumladı

YENİ SİSTEME GEÇTİK. NEREDE KALMIŞTIK?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devletin işleyişinde pek çok değişim yaşanacak. Ama hemen ertesi gün 'ye sihirli değnek değmeyecek. Türkiye için bir daha geri dönülemez biçimde "bürokratik devletin" ve "vesayetçi zihniyetin" tarihe gömülmesi büyük dönüşümü yaşanır hale getirecek.
Tam da bu nedenlerle...
Yeni sistemin geçiş ve uyum dönemi sorunları karşısında karamsarlığa kapılmamak...
İster istemez ertelenmiş zorlu mali kararların alınmasını, yeni sistemin handikabına dönüştürmemek...
Yılın son çeyreğini kayıpsız atlatmak çok önem kazanacak.
Bir son husus da şu:
2018'in son ayları ile 2019'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Türkiye Varlık Fonu'na ve Maliye'ye büyük iş düşecek. Türkiye'nin hem alternatif kaynaklar üretmesi hem de bankacılık sektörünü ölçek ekonomisine taşıyacak adımları atması büyük rahatlamanın kapısını aralayacak.
Netice olarak... Zahmetsiz rahmet beklemek hayalcilik olur. Sabır, fedakârlık, güven ve kararlılıkla üstesinden gelinmeyecek sorun yoktur.
Bakan Berat Albayrak bu görev için ideal bir isimdir.

OKAN MÜDERİSOĞLU YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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yazarları sistemini yorumladı
Sabah yazarları yeni yönetim sistemini yorumladı

ANA MUHALEFET LİDERİ DE O TÖRENDE OLMALIYDI!

Külliye'de... 6 bin davetli.
22 yabancı devlet başkanı.
Böyle bir akşamda, ana muhalefet lideri de "Orada" olmalıydı.
Olmayışı... Tepkisi... "Eski sistemin çocukluk hastalığı."
Artık... yeni bir sisteme girdi.
"Böyle hareketler" yakışmıyor... Bırakılmalı.
Recep Tayyip Erdoğan "Halk tarafından" Cumhurbaşkanı seçilince... "Hoş geldin başkanlık" diye yazmıştık (-11 Ağustos 2014).
Aslında "Sistem" o tarihte değişmişti... Ama "Hukuken" değil... "Fiilen."
Şimdi... Değişikliğin "Hukuki boyutu" da tamamlandı.
Yeni sisteme "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" deniliyor ama... Geçiniz.
Sistem... Bal gibi "Başkanlık Sistemi."

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yazarları sistemini yorumladı
Sabah yazarları yeni yönetim sistemini yorumladı

KÜLLİYE'DE TARİHİ GÜN. SESSİZ DEVRİMLER KURUMSALLAŞTI

24 Haziran seçimlerinde toplumu tercihini kuyumcu titizliğiyle yaparak siyasete çok anlamlı mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk turda seçerek yürütmede istikrar, Meclis'te ise hiçbir partiyi güçlü kılmayarak "denetim görevi" için partilerin "işbirliği" yapmasını istedi.
Siyaset mühendisleri istese bile böyle anlamlı bir sonuç ortaya koyamazdı. Millet görevini yaptı, şimdi sıra siyasilerin bunu nasıl hayata geçireceğinde... Meclis'te milletvekilleri yemininden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da yemin ederek göreve başladı.
Talihsiz tren kazası nedeniyle biraz hüzünlü de olsa Meclis'teki o tarihi anda heyecan doruktaydı. Ama ne yazık ki, Meclis'te yaşanan o tarihi anı, CHP ve HDP siyaseten anlamsız oturma eylemleriyle gölgelerken, halkın onlara verdiği mesajı da anlamadıklarını gösterdi.
Oysa halk seçim sonuçlarıyla partilere "uzlaşın" mesajı vermişti. Aslında bu, sistemi kurgulayanların da öngörüsüydü. O öngörüde şöyle deniyordu: "Halkın farklı tercihte bulunmasının siyasete yüklediği görevleri anlamak gerekir. Eğer halk farklı mecralardan hükümeti ve meclisi oluşturuyorsa, bu farklı mecraları dengeleyerek bir anlamda makul bir işbirliği üzerinden ve birbirini gözeterek iş yapılmasını istediği sonucuna ulaşmak gerekir."

MAHMUT ÖVÜR YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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