Sabah yazarları yeni yönetim sistemini yorumladı

ERDOĞAN OLMASIN KİM YÖNETİRSE YÖNETSİN

Tek dertleri Recep Tayyip Erdoğan.

Erdoğan'ın nerede ve nasıl olursa olsun yönetmesini istemiyorlar.

Belediye başkanıyken de istemediler, Başbakanken de...

Şimdi hiç istemiyorlar.

Düşünün...

Erdoğan gitsin diye zamanında etmedikleri küfür kalmamış Abdullah Gül'ü çatı adayı yapmaya kalkışmış bir sosyal/ siyasal network'ten söz ediyoruz.

Ömürleri sivil/ resmi/ bürokratik oligarşilerden brief alarak geçmiş kimi dinozor köşe yazarlarının halini de izliyorum. Çok acıklılar.

Nasıl anlasınlar ki, bu millet kaç seçimdir "tek adam" falan değil, "adam" seçiyor.

Bilelim ki...

Bir çırpıda...

Hemen yarın veya öbür gün...

Dır dır etmeyi bırakacakları yok!

Ülkenin düşmanlarıyla nasıl sıkı fıkı olduklarını da biliyoruz; bu iş birliğinden hemen vazgeçecek gibi görünmüyorlar.

Ama yeni olan şey şu ki...

Bu tayfa artık bürokratik oligarşinin sırtını sıvazlayarak Türkiye'nin önünü kesme hayalleri kuramayacak.

Sistem bu yolu tıkıyor çünkü...

Ülkemizin yolu ve ufku açık olsun!