Sabah yazarları yeni yönetim sistemini yorumladı

HALA ÖZELEŞTİRİ YAPMADILAR
Onca seçim yenilgisine rağmen muhalif takımın hâlâ sadra şifa tek "özeleştiri" cümlesi yok.
Zira özgüvenleri yok!
Buna mukabil AK Parti'ye yönelttikleri eleştirilerin toplamından bin kat daha yakıcı olanını, AK Partililer kendi partilerine yöneltecek kadar "özgüven" sahibi.
Erdoğan'a muhabbetleri sayesinde yerden yere vurdukları AK Partililere tahammül ediyorlar.
Seçimin hemen ardından böyle yazmıştım...
Sessiz yığınların çığlığını / feryadını Erdoğan duymakta hiç gecikmedi.
"Tevazu" uyarısıyla start verdi. "Millete yanlış yapan hiç kimsenin AK Parti'de yeri olamaz" ifadesiyle de ölçüyü koydu.
Tevazu ve samimiyet...
"Yapmadıklarınızı neden söyler durursunuz" der Kitab-ı Mubîn. Söylediğini halinle kanıtlayamazsan samimi olamazsın.
Samimiyetten uzak tevazu da riyadan başka şey değildir...
Neyin nasıl yapılacağını da 94'e bakarsan görürsün: Geceli gündüzlü çalışmayı, farkındalık yaratmayı, mütevazılığı, samimiyeti, halkın gözünün içine içtenlikle bakmayı, gönüller yapmayı, adamlığı...
Akmayan sular böyle aktı, o kirli hava, o çöp dağları böyle temizlendi, o sarsılmaz muhabbet tee o zamandan oluştu.
Liderin kazandığı muhabbetin sürgit mirasyedisi olamazsın, unutma!
Sen şanına şan katasın diye canlarımız 15 Temmuz'da can vermedi. Malına mal katasın diye 24 Haziran seçimlerinin ardından onca fakir fukara şükür secdesine kapanmadı. Sen ikbal devşiresin diye Siyonistlerin bacağını koparttıkları o Filistinli delikanlı Gazze'de kumsala çizdiği Erdoğan posteri önünde öyle mağrur durmadı.
SALİH TUNA YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ