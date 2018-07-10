Kazanabilmelerinin matematiksel olarak da "olanaksız" olduğunu seçim öncesinden biliyorlarmış ama sandıklara sahip çıkabilselermiş kazanacaklarmış.

İnanın şaka yapmıyorum, böyle lakırdılar ediyorlar.

İçlerinden biri de gündüz gözüyle şunu söyledi: "Kendi aramızda konuştuğumuzda Erdoğan'ın kesin kazanacağını biz de söylüyorduk, üstelik oylarımız çalındı..."

Woody Allen'in "yemekler berbattı, üstelik çok da azdı" esprisine ne çok benziyor!

Gitgide "ayaklı şaka" halini aldılar.

İşin gücün olmayacak bunları bol bol konuşturup, nefsini körelteceksin.

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"Artık Tayyip dönemi bitti; bunu o da görüyor" diyerek girdikleri seçimden hezimetle çıkınca bir kısmı, "..." dedi.Bir kısmı da tıpkı o FETÖ firarisi gibi "" dedi.Lakin sözlerinin arkasını getirmediler.Halbukiöncesi "Erdoğan seçimle gitmez"diyenler nasıl gideceğinide yazıp çizerlerdi." demeklekalmaz, "" diyerek açıkça" çağrısı yaparlardı.İç savaşı netameli bulanlar da "" şeklinde ezikçe darbe siparişi verirlerdi.Şimdi bu kadar açık sözlü değiller.E tabii güvendikleri FETÖ'nün inlerine kar yağdı.Onca seçim yenilgisine rağmen muhalif takımın hâlâ sadra şifa tek "özeleştiri" cümlesi yok.Zira özgüvenleri yok!Buna mukabil AK Parti'ye yönelttikleri eleştirilerin toplamından bin kat daha yakıcı olanını, AK Partililer kendi partilerine yöneltecek kadar "" sahibi.'a muhabbetleri sayesinde yerden yere vurdukları AK Partililere tahammül ediyorlar.Seçimin hemen ardından böyle yazmıştım...Sessiz yığınların çığlığını / feryadınıduymakta hiç gecikmedi." uyarısıyla start verdi. "" ifadesiyle de ölçüyü koydu.Tevazu ve samimiyet...der Kitab-ı Mubîn. Söylediğini halinle kanıtlayamazsan samimi olamazsın.Samimiyetten uzak tevazu dabaşka şey değildir...Neyin nasıl yapılacağını da'e bakarsan görürsün: Geceli gündüzlü çalışmayı, farkındalık yaratmayı, mütevazılığı, samimiyeti, halkın gözünün içine içtenlikle bakmayı, gönüller yapmayı, adamlığı...Akmayan sular böyle aktı, o kirli hava, o çöp dağları böyle temizlendi, o sarsılmaz muhabbet tee o zamandan oluştu.Liderin kazandığı muhabbetin sürgit mirasyedisi olamazsın, unutma!Sen şanına şan katasın diye canlarımız'da can vermedi. Malına mal katasın diyeseçimlerinin ardından onca fakir fukara şükür secdesine kapanmadı. Sen ikbal devşiresin diye Siyonistlerin bacağını koparttıkları o Filistinli delikanlı Gazze'de kumsala çizdiğiönünde öyle mağrur durmadı.Unutma!