Her şeyden evvel güven vermek zorundasın.

Bunun için de çok şey yapman gerekmiyor.

Olduğun gibi görünüp göründüğün gibi olman yeterli.

Erdoğan'a millet böyle inandı.

O da Allah'ı var, kendisine inananları hiçbir zaman yanıltmadı.

Patates soğan fiyatları tavan yapsa da dolar falan yükselse de millet bilir ki elinden geleni yapmış, geceli gündüzlü çalışmıştır.

Güven budur...

Ama sen daha genel başkanına bile güven vermiyorsun!

Bir hafta evvel "asla karşısına çıkmam" diyordun, şimdi "partiyi teslim et, 'onursal' ol bas git" diyorsun.

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İnandırıcılığını yitirdin mi hazırcevaplık, lafazanlık işe yaramaz.gibi meydanlarda onu bunu bedava yapacağım desen de kimsenin "gıllarında" olmaz.Bir de mümkünse boşa kostaklanma, gerçekçi ol.da cumhurbaşkanı adayı olsaydı yüzde 30'u görürdü. (Seçim sonuçlarını nerdeyse virgülüne kadar tahmin eden ORC'nin seçim sonrası yaptığı ilk anket de bunun kanıtı.)Bu köşecikte seçimden hemen sonrakonusunda tavrını netleştir, demiştim.Öyle "" dersen,'ndan farkınkalmaz.Bir de,'nin yıllar yılı "" kapsamında talep ettikleri Kılıçdaroğlu'nun seçim bildirgesinde yer aldı, neden ağzını açmadın?PKK ve FETÖ konusunda Kılıçdaroğlu'ndan farkını ortaya koymazsan, "" ithamını sineye çekmek zorundasın.İşe burdan başlayacaksın, bu kıyağımı unutma!Söz konusu yazımda şiiri azaltarak bırakmanı, birden bırakırsan tehlikeli olacağını söylemiştim.Yazık ki dinlemedin!Şiiri birden bırakmasaydın, Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'a, "..."demezdin.Nefsini o "mastürbasyonlu" şiirlerinde köreltirdin.Aynı şekilde Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'e de "" demezdin.Adamın ölmüş babasından ne istiyorsun!Ayıp, gerçekten ayıp!'a 16 yıl boyunca yapmadıkları hakaret kalmadı.Bir kez olsun senin gibi ağzını bozmadı. En fazla "" dedi, kimi zaman da naçar mahkemeye verdi.Mesela...FETÖ montajla, kurguyla, prodüksiyonla'ı linç ediyor, senin o şizofrenlerin de "" diye tepiniyorlardı.Twitter hiçbir şikâyeti dinlemiyordu.Mahkeme kararının ardındangelince kıyametler koptu.Dönemin cumhurbaşkanıde DNS ayarlarını değiştirerek Twitter'a ulaşım sağlamış, "" şeklinde tweet atmıştı.Yani ailesinin en küçük ferdine kadar linç edilen'a destek vermek yerine, (sonuç itibariyle) linç edenlere destek vermişti...bazı paylaşımlarnedeniyle tehdit edinceTwitterve'ın yöneticilerineyasak getirdi.Bakalım şimdi Gül ne diyecek?