Kılıçdaroğlu'na "onursal başkanımız ol" demek nedir? İnce sadece Kılıçdaroğlu'na değil Baykal'a da çok ayıp etmiş.

CHP'nin "onursal başkanı" Baykal değil miydi, ölmeden adamı mezara koymak yakışık alıyor mu?

Kılıçdaroğlu "nezaketsiz" demekle haklı, İnce hiç kusura bakmasın.

Mealen, "partiyi anahtar teslim bana ver, yoksa örgüt gereğini yapar" teklifi karşısında başka ne diyecekti?

Bereket versin, "Ana a ana a ana a..." demedi.

Cibilliyeti buna da müsait çünkü.

Erdoğan'a vaktiyle böyle rezilce küfretmiş, "şizofrenlerden" hiç kimse de "bu nasıl terbiyesizliktir" dememişti.

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