AK Parti'ye 2008'de açılan kapatma davasına karşı çıktığı günden beri Bahçeli'ye kafayı taktılar.

Ama hep ertelediler.

Sandılar ki bir şekilde taklaya getiririz.

Ne zamanki 7 Haziran seçimleri ardından "başbakanlık" rüşvetine rağmen projelerine destek vermediğini gördüler, umutlarını hepten kestiler.

Eşzamanlı korkunç bir itibarsızlaştırma kampanyası başlattılar.

Pardon, kapatma davası mı?

"AK Parti'nin laikliğe aykırı eylemlerin odağı haline geldiği" iddiasına dayandırılmıştı.

Ağırlıklı "eylem" de başörtüsüne özgürlük talebinden ibaretti.

Hani "411 el kaosa kalktı" denilmişti ya, işte o eller arasında Bahçeli ve arkadaşlarının elleri de vardı.

Hülasa...

Bahçeli 367 garabetinden Gezi desisesine, 15 Temmuz'dan cumhurbaşkanlığı sistemine geçişe kadar en kritik süreçlerde kendisini ve partisini değil vatanını önceleyerek tarihi rol oynadı.

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