O yıl Türkiye için kapkaranlık bir yıldı; Uğur Mumcu suikastından Başbağlar katliamına, Eşref Bitlis olayından 33 Mehmetçiğin şehit edilmesine kadar!

Hele hele 2 Temmuz 93'teki Sivas / Madımak katliamı... Tek kelimeyle, korkunçtu!

Üzerinden onca yıl geçtiği halde ilk yılki gibi elemle hatırlanır, yanarak ölenlerin hatırasına saygı törenleri düzenlenir, ağıtlar yakılır.

"Bin yıl geçse de unutmayacağız, unutulmayacak" yeminleri edilir.

Hakkını teslim edelim; CHP il ve ilçe örgütleri bu anma etkinliklerinin dinamosudur.

Muhafazakâr kesim Sivas katliamına ne kadar sağırsa sol ve CHP de (Sivas katliamından 3 gün sonra 5 Temmuz 93'te) 33 sivilin katledildiği, tüm köyün ateşe verildiği Başbağlar katliamına o kadar sağırdır.

Sadece bu yanıyla bakılsa bile, 93'teki projenin hangi fay hattını kırmaya yönelik olduğu kolaylıkla anlaşılır. Neyse, konumuz bu değil, geçelim.

Soru şudur:

Her yıl Sivas katliamını anan CHP nasıl oldu da Madımak Oteli önünde toplanan saldırganlara "gazanız mübarek olsun" diyen dönemin Refah Partili Sivas Belediye Başkanı Karamolla ile ittifak kurdu?

Dahası, bunu tabanına /seçmenine / sosyolojisine nasıl açıkladı?

Hiçbir şey açıklamaya gerek bile duymadı.

Erdoğan'a karşı bir ittifak olması yetti.

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Hadi diyelim Karamolla, "" sözünü dil sürçmesine bağladı, sizde inandınız.Peki, 24 Haziran seçim sürecinde sarf ettiği "" sözünü ne yapacaksınız?Bir insan fırsatı olduğu halde pencereleri açmayıp dumandan ölmüşse ya intihar etmiştir ya da'in yüzde 60'ı içindedir. (Malum aforizmaya ,matah bulduğum için değil, hem mahut ittifaka ağzını açmayıp hem de Aziz Nesin güzellemeleri yapanlara hallerini göstermek için vurgu yaptım.)Bunun başka bir izahı var mı?Madımak Oteli'nde kimsecikler intihar etmediğine göre mezkur sözün sahibiyle nasıl ittifak kurdunuz?Bu halinizle... Yok "" yok "" diyerekölüsüne dirisine küfrettiğiniz veya "" diye aşağıladığınızbugün Erdoğan'a karşı çıksın anında "otorite"ilan edersiniz.En azındanmuamelesi yaparsınız.her zaman Atatürk'e karşı çıktı, bunu hiç saklamadı. Bedelini de çokluk içerde yatmakla ödedi.Siz de her fırsatta tepkinizi gösteriyor, bi güzel linç ediyorsunuz zaten.Peki... Atatürk'e "" yani "" diyen o profesörü neden ikinci kez CHP'den milletvekili seçtiniz?Herifçioğlu Atatürk'e küfretmenin karşılığında her ay milletvekili maaşı alıyor; Kadir Mısıroğlu hiç değilse siz dahil kimseden maaş almıyor!Erdoğan'a karşı çıkmak...vemuhipliğinin yanı sıra'e küfretmeyi de örtüyor mu?