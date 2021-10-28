Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şebnem Şirin'in cenazesi yürekleri dağladı! Acılı anne kızının tabutuna sarılarak feryat etti: Meleğimdi o benim!
Giriş Tarihi: 28.10.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 12:07

Şebnem Şirin'in cenazesi yürekleri dağladı! Acılı anne kızının tabutuna sarılarak feryat etti: Meleğimdi o benim!

SON DAKİKA HABERİ: Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı tarafından boğazından ve boynundan bıçaklanarak öldürüldü. Zanlı Furkan Zıbıncı kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zıbıncı, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorularına yanıt vermedi. Katil, adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Şebnem Şirin gözyaşları ve feryatlar arasında son yolculuğuna uğurlandı. Acılı annenin kızının tabutuna sarılarak feryat etmesi yürekleri dağladı.

ÖMER ÇETİN
Şebnem Şirin’in cenazesi yürekleri dağladı! Acılı anne kızının tabutuna sarılarak feryat etti: Meleğimdi o benim!

Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından acımasızca katledildi. Boğazı ve boynundan bıçaklanarak öldürülen Şebnem Şirin gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlanırken, zanlı Furkan Zıbıncı ise yoğun güvenlik önlemleri ile adliyeye sevk edildi. Zıbıncı, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Zıbıncı, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebnem'in acılı annesi Pervin Tokat, kızının tabutuna sarılarak "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti.

Şebnem Şirin’in cenazesi yürekleri dağladı! Acılı anne kızının tabutuna sarılarak feryat etti: Meleğimdi o benim!

ŞEBNEM ŞİRİN'İN KATİLİ FURKAN ZIBINCI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şebnem Şirin'i katleden Furkan Zıbıncı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sorgunun ardından polis ekipleri yüksek güvenlik önlemleri ile Furkan Zıbıncı'yı Denizli Adliyesi'ne götürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şebnem Şirin’in cenazesi yürekleri dağladı! Acılı anne kızının tabutuna sarılarak feryat etti: Meleğimdi o benim!

GAZETECİLER KATİLİN SURATINA BAKARAK SORDU: NEDEN ÖLDÜRDÜN?

Gazeteciler katil Furkan Zıbıncı'nın adliyeye sevk edildiği sırada görüntü aldı. Bu sırada katile, "Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" şeklinde sorular yöneltildi. Zıbıncı, soruların hiçbirine yanıt vermedi. Zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şebnem Şirin’in cenazesi yürekleri dağladı! Acılı anne kızının tabutuna sarılarak feryat etti: Meleğimdi o benim!

ŞEBNEM ŞİRİN'İN ANNESİNDEN YÜREKLERİ YAKAN FERYAT

Şebnem Şirin'in cenazesi yapılan otopsi işlemi sonrası Adli Tıp'tan alındı. Şebnem Şirin'in cenazesi İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Helallik alınırken, anne Pervin Tokat kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şebnem Şirin’in cenazesi yürekleri dağladı! Acılı anne kızının tabutuna sarılarak feryat etti: Meleğimdi o benim!

Acılı anne feryat ederken, cenazeye katılanların yüreklerini dağladı. Acılı anne, "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum." diyerek feryat etti.

SON DAKİKA