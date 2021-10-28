Şebnem Şirin’in cenazesi yürekleri dağladı! Acılı anne kızının tabutuna sarılarak feryat etti: Meleğimdi o benim!

Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından acımasızca katledildi. Boğazı ve boynundan bıçaklanarak öldürülen Şebnem Şirin gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlanırken, zanlı Furkan Zıbıncı ise yoğun güvenlik önlemleri ile adliyeye sevk edildi. Zıbıncı, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Zıbıncı, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebnem'in acılı annesi Pervin Tokat, kızının tabutuna sarılarak "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti.