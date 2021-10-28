Şebnem Şirin’in cenazesi yürekleri dağladı! Acılı anne kızının tabutuna sarılarak feryat etti: Meleğimdi o benim!

SON DAKİKA HABERİ: Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı tarafından boğazından ve boynundan bıçaklanarak öldürüldü. Zanlı Furkan Zıbıncı kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zıbıncı, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorularına yanıt vermedi. Katil, adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Şebnem Şirin gözyaşları ve feryatlar arasında son yolculuğuna uğurlandı. Acılı annenin kızının tabutuna sarılarak feryat etmesi yürekleri dağladı.