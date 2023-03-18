SON DAKİKA! Milli Muharip Uçak'tan (MMU) sonra HÜRJET de pistte! Türkiye için gurur günü

Son dakika haberi: Türkiye için kritik projeler tek tek gerçek oluyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MMU'dan sonra HÜRJET'in de piste çıktığını kaydetti. 'GÖKYÜZÜNE KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYOR' İsmail Demir, 'Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! MMU'dan sonra HÜRJET de piste çıktı. Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin.' açıklamasını yaptı. MMU'nın ardından HÜRJET de piste çıktı | VİDEO TÜRKİYE'NİN İLK JET MOTORLU İNSANLI SAVAŞ UÇAĞI: YENİ NESİL KÜÇÜK F-16 Türkiye'nin ilk jet motorlu 'insanlı' savaş uçağı HÜRJET ÖZELLİKLERİ: Uzunluk: 13,6 m Kesintisiz dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft TEMEL KOTİL: ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN EDİYORUZ TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de Türkiye Yüzyılı için millete olan sözlerini tuttuklarını kaydederek, 'MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek.' 'Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz.' dedi. MİLLİ MUHARİP UÇAK 'PİST BAŞI' YAPTI Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) dün pist başı yaptığını bildirmişti. MMU'nun pist başında yer aldığı bir fotoğrafın da yer aldığı paylaşımında Demir, 'Şehitlerimizin aziz hatırasına! Milli Muharip Uçak'ımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında! Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız.' ifadesini kullanmıştı.