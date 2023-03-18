SON DAKİKA! Milli Muharip Uçak'tan (MMU) sonra HÜRJET de pistte! Türkiye için gurur günü

"GÖKYÜZÜNE KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYOR"

İsmail Demir, "Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! MMU'dan sonra HÜRJET de piste çıktı. Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin." açıklamasını yaptı.

MMU'nın ardından HÜRJET de piste çıktı | VİDEO