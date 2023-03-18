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Haberler Galeri SON DAKİKA! Milli Muharip Uçak'tan (MMU) sonra HÜRJET de pistte! Türkiye için gurur günü
Giriş Tarihi: 18.03.2023 20:52 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 21:12

SON DAKİKA! Milli Muharip Uçak'tan (MMU) sonra HÜRJET de pistte! Türkiye için gurur günü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'tan sonra Hürjet'in de piste çıktığını duyurdu.

CEVDET ÖZDEMİR
SON DAKİKA! Milli Muharip Uçak’tan MMU sonra HÜRJET de pistte! Türkiye için gurur günü

Son dakika haberi: Türkiye için kritik projeler tek tek gerçek oluyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MMU'dan sonra HÜRJET'in de piste çıktığını kaydetti.

SON DAKİKA! Milli Muharip Uçak’tan MMU sonra HÜRJET de pistte! Türkiye için gurur günü

"GÖKYÜZÜNE KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYOR"

İsmail Demir, "Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! MMU'dan sonra HÜRJET de piste çıktı. Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin." açıklamasını yaptı.

MMU'nın ardından HÜRJET de piste çıktı | VİDEO

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SON DAKİKA! Milli Muharip Uçak’tan MMU sonra HÜRJET de pistte! Türkiye için gurur günü

TÜRKİYE'NİN İLK JET MOTORLU İNSANLI SAVAŞ UÇAĞI: YENİ NESİL KÜÇÜK F-16

Türkiye'nin ilk jet motorlu "insanlı" savaş uçağı
Hürkuş ile MMU arasında konumlanıyor
Asli görevi eğitim, devriye ve hava desteği
İlk uçuş: 18 Mart 2023
Envantere giriş: 2025
Yeni nesil küçük F-16

SON DAKİKA! Milli Muharip Uçak’tan MMU sonra HÜRJET de pistte! Türkiye için gurur günü

HÜRJET ÖZELLİKLERİ:

Uzunluk: 13,6 m
Kanat açıklığı: 9,5 m
Yükseklik: 5,1 m
Kanat alanı: 35 m2
Itki: 17.600 Ib
Servis tavanı: 13.700+ m/ 45.000+ ft

SON DAKİKA! Milli Muharip Uçak’tan MMU sonra HÜRJET de pistte! Türkiye için gurur günü

Kesintisiz dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9="">
Tırmanma oranı: 39.000 fpm
Menzil: 2200+ km
Yük Kapasitesi: 2721 kg
Azami hız: 1.4 Mach
G limitleri: +8g / -3g

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