Video Yaşam MMU'nın ardından HÜRJET de piste çıktı | VİDEO
MMU'nın ardından HÜRJET de piste çıktı | VİDEO

MMU'nın ardından HÜRJET de piste çıktı | VİDEO

18.03.2023 | 21:02

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ardından, HÜRJET'in de piste çıktığını belirterek, "Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı, gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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