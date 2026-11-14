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149 yıl sonra yeniden kapıda! Türkiye'de 2037'ye kadar sürecek yeni dönem başlıyor
Giriş Tarihi: 14.11.2026 11:26
Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 11:27
149 yıl sonra yeniden kapıda! Türkiye'de 2037'ye kadar sürecek yeni dönem başlıyor
Türkiye'de önümüzdeki yılların iklim tablosuna ilişkin dikkat çeken bir tahmin gündeme geldi. Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklık artışlarıyla ilişkilendirilen Mega El Niño'nun 2027 yılında etkili olması beklenirken, uzmanlardan Türkiye'nin yağış geleceğine ilişkin açıklamalar geldi.