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Giriş Tarihi: 14.11.2026 11:26 Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 11:27

149 yıl sonra yeniden kapıda! Türkiye'de 2037'ye kadar sürecek yeni dönem başlıyor

Türkiye'de önümüzdeki yılların iklim tablosuna ilişkin dikkat çeken bir tahmin gündeme geldi. Pasifik Okyanusu'ndaki sıcaklık artışlarıyla ilişkilendirilen Mega El Niño'nun 2027 yılında etkili olması beklenirken, uzmanlardan Türkiye'nin yağış geleceğine ilişkin açıklamalar geldi.

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149 yıl sonra yeniden kapıda! Türkiye’de 2037’ye kadar sürecek yeni dönem başlıyor

Konu hakkında konuşan uzmanlar Türkiye'nin uzun süreli yağışlı bir döneme girdiğini belirterek 2036-2037 yıllarına kadar dikkat çeken bir öngörüde bulundu. 1877'li yıllardan bu yana benzer ölçekte görülmediği belirtilen Mega El Niño'nun olası etkileri ve önümüzdeki 10 yılı kapsayan yağış tahmini merak konusu oldu.

149 yıl sonra yeniden kapıda! Türkiye’de 2037’ye kadar sürecek yeni dönem başlıyor

MEGA EL NİÑO NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

El Niño, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bölgesindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normal değerlerin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan doğal bir iklim olayıdır. Okyanustaki ısınma, atmosferdeki hava dolaşımını etkileyerek dünyanın farklı bölgelerinde sıcaklık ve yağış düzenlerinin değişmesine neden olabilir.

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149 yıl sonra yeniden kapıda! Türkiye’de 2037’ye kadar sürecek yeni dönem başlıyor

El Niño'nun şiddeti arttıkça bazı bölgelerde aşırı yağış ve sel, bazı bölgelerde ise kuraklık ve sıcak hava dalgaları görülebilir. Etkileri coğrafi bölgelere göre farklılık gösterdiği için her ülkede aynı sonuçların yaşanması beklenmez.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
149 yıl sonra yeniden kapıda! Türkiye’de 2037’ye kadar sürecek yeni dönem başlıyor

149 YIL SONRA MEGA EL NİÑO YENİDEN Mİ GELİYOR?

Mega El Niño tartışmalarını gündeme taşıyan isimlerden biri olan Prof. Dr. Doğan Yaşar, benzer ölçekteki bir olayın en son 1877'li yıllarda görüldüğünü ifade etti.

149 yıl sonra yeniden kapıda! Türkiye’de 2037’ye kadar sürecek yeni dönem başlıyor

Yaşar, El Niño'nun deniz suyu sıcaklıklarındaki artışla bağlantılı olduğunu belirterek sıcaklık artışının derecesine göre farklı sınıflandırmalar yapıldığını anlattı. Uzman, okyanus sıcaklıklarındaki yükselişin 2 derecenin üzerine çıkmasını Mega El Niño olarak nitelendiriyor.

149 yıl sonra yeniden kapıda! Türkiye’de 2037’ye kadar sürecek yeni dönem başlıyor

Yaşar, 2027 yılında Mega El Niño kaynaklı yağışların Türkiye ve Avrupa üzerinde etkili olabileceğini öngörüyor.

149 yıl sonra yeniden kapıda! Türkiye’de 2037’ye kadar sürecek yeni dönem başlıyor

KASIM VE ARALIK AYLARI İÇİN YAĞIŞ UYARISI

2026 yılının yağış açısından oldukça hareketli geçtiğini belirten Prof. Dr. Yaşar, geçen yıl yaptığı tahminleri de hatırlattı. Yaşar, 2026'nın bol yağışlı ve sellerin görüldüğü bir yıl olabileceğini daha önce dile getirdiğini söyledi.

149 yıl sonra yeniden kapıda! Türkiye’de 2037’ye kadar sürecek yeni dönem başlıyor

Uzman isim, deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olmasının bu süreçte önemli rol oynadığını belirterek kasım ve aralık aylarında da yağışların devam edeceğini ifade etti. Özellikle kısa sürede etkili olan kuvvetli yağışların şehirlerde su baskını ve taşkın riskini artırabileceğine dikkat çekti.

149 yıl sonra yeniden kapıda! Türkiye’de 2037’ye kadar sürecek yeni dönem başlıyor

İSTANBUL'DA BİR GÜNDE 272 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Yaşar'ın canlı yayındaki açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri İstanbul'da ölçülen yağış miktarı oldu. Kentteki yağışın olağanüstü seviyelere ulaştığını belirten uzman, ekim, kasım ve aralık aylarının toplam yağış ortalamasının bir günde aşıldığını söyledi.

149 yıl sonra yeniden kapıda! Türkiye’de 2037’ye kadar sürecek yeni dönem başlıyor

Yaşar, İstanbul'daki yağış miktarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"İstanbul'a ekim, kasım ve aralık aylarında ortalama toplam 244 kilogram yağış düşer. Bir günde 272 kilogram düştü. Yani bütün rekorları altüst etti. Daha yağışlar devam edecek."

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149 yıl sonra yeniden kapıda! Türkiye’de 2037’ye kadar sürecek yeni dönem başlıyor

Bu açıklamayla birlikte İstanbul'da altyapı, dere yatakları ve taşkın riski de yeniden gündeme geldi. Yaşar, yaşanan sel olaylarında yalnızca meteorolojik koşulların değil, yanlış şehirleşmenin ve dere yataklarına yapılan yapılaşmanın da etkili olduğunu vurguladı.

149 yıl sonra yeniden kapıda! Türkiye’de 2037’ye kadar sürecek yeni dönem başlıyor

TÜRKİYE'DE YAĞIŞLI DÖNEM 2037'YE KADAR SÜREBİLİR

Prof. Dr. Doğan Yaşar'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici başlıklardan biri de Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılına ilişkin yağış tahmini oldu. Türkiye'nin uzun süreli yağışlı bir döneme girdiğini savunan Yaşar, 2036-2037 yıllarına kadar yağışların önemli bölümünün ortalamalarda veya üzerinde gerçekleşmesini beklediğini söyledi.

149 yıl sonra yeniden kapıda! Türkiye’de 2037’ye kadar sürecek yeni dönem başlıyor

Uzman isim, 2025 yılında yaptığı değerlendirmeleri hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"2025'te dedik ki artık yağışlı döneme giriyoruz. Bundan sonra 2036-2037'lere kadar yağışların en az 7-8 yılı ortalamalarda ya da ortalamaların üzerinde olacaktır. Ve olacaktır da zaten."

149 yıl sonra yeniden kapıda! Türkiye’de 2037’ye kadar sürecek yeni dönem başlıyor

Bu öngörüye göre Türkiye, önümüzdeki yıllarda yağış bakımından daha olumlu bir döneme girebilir. Ancak söz konusu değerlendirme uzun vadeli bir uzman tahmini niteliği taşıyor. Yağışların hangi bölgelerde ve ne miktarda gerçekleşeceği meteorolojik koşullara göre değişebilecek.

149 yıl sonra yeniden kapıda! Türkiye’de 2037’ye kadar sürecek yeni dönem başlıyor

2027 YILINDA TÜRKİYE'Yİ NASIL BİR HAVA BEKLİYOR?

Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2027 yılında Mega El Niño kaynaklı yağışların etkili olmasını beklediğini daha önceki açıklamalarında da dile getirdi. Yaşar, kış aylarının ılık geçebileceğini ancak yağışların yoğun olabileceğini ifade etti.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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