149 yıl sonra yeniden kapıda! Türkiye’de 2037’ye kadar sürecek yeni dönem başlıyor

Bu öngörüye göre Türkiye, önümüzdeki yıllarda yağış bakımından daha olumlu bir döneme girebilir. Ancak söz konusu değerlendirme uzun vadeli bir uzman tahmini niteliği taşıyor. Yağışların hangi bölgelerde ve ne miktarda gerçekleşeceği meteorolojik koşullara göre değişebilecek.