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15 yıllık kayıp Sevda Ayhan dosyasında yeni gelişme! 25 dakikalık sır telefon görüşmesi: Meğer olaydan 5 gün önce annesine gidip…
Giriş Tarihi: 25.11.2026 15:29
15 yıllık kayıp Sevda Ayhan dosyasında yeni gelişme! 25 dakikalık sır telefon görüşmesi: Meğer olaydan 5 gün önce annesine gidip…
Sakarya'da 7 Aralık 2011'de henüz 23 yaşındayken ortadan kaybolan bir çocuk annesi Sevda Ayhan'dan 15 yıldır haber alınamıyor. Kızlarının kendi isteğiyle gitmediğine inanan ailesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Genç kadının kaybolmadan günler önce annesine anlattıkları, geride bıraktığı öne sürülen not ve dosyada adı geçen kişiler hakkındaki iddialar ise yıllardır çözülemeyen kayıptaki şüpheleri artırdı. Peki Sevda'nın ölüm notunu kim yazdı? Kilit isim neden yalan ifade verdi? Genç kadın öldü mü öldürüldü mü? İşte detaylar…