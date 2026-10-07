180 haneli köyde 11 yıldır tek başına yaşıyor! Herkes gitti, o köyünü terk etmedi

İhtiyaçlarını motosikletiyle karşılıyor

Köyde elektrik bulunuyor. Salman'ın su ihtiyacı da köyden ayrılmayarak burada yaşamaya devam etmesi nedeniyle yıllar önce valilik tarafından çözüldü. Günlük ihtiyaçlarını ise hava şartları uygun olduğunda motosikletiyle çevredeki yerleşimlerden temin ediyor.

Salman, alışveriş için Taşpınar, Karkın, Aksaray ve Sağlık köyü gibi çevredeki yerleşimlere gidiyor. Böylece tamamen boşalan köyde yaşamını kendi imkanlarıyla sürdürüyor.