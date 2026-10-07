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Giriş Tarihi: 07.10.2026 14:17 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 14:20

180 haneli köyde 11 yıldır tek başına yaşıyor! Herkes gitti, o köyünü terk etmedi

Aksaray'ın Gözlükuyu köyünde yıllar önce başlayan göç, yerleşim yerini sessizliğe bıraktı. Hasan Dağı'nın eteklerinde bulunan ve bir dönem 180 hanenin yaşadığı köyden diğer sakinler ayrılırken, 72 yaşındaki Selami Salman doğup büyüdüğü toprakları terk etmedi.

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180 haneli köyde 11 yıldır tek başına yaşıyor! Herkes gitti, o köyünü terk etmedi

Su kaynaklarının kuruması ve köyün yüksek bir noktada bulunması nedeniyle halkın başka bir yerleşim yerine taşınmasının ardından Salman, iki odalı evinde yaşamını sürdürmeye devam etti. Aradan geçen 11 yılda köyde tek başına kalan Salman, günlük ihtiyaçlarını da kendi imkanlarıyla karşılıyor.

180 haneli köyde 11 yıldır tek başına yaşıyor! Herkes gitti, o köyünü terk etmedi

Bir zamanlar 180 hanenin yaşadığı köy şimdi sessiz

Gözlükuyu, Aksaray merkeze bağlı ve Hasan Dağı'nın eteklerinde yer alan bir köy. Köyün yüksek konumu ve su kaynaklarının yetersiz hale gelmesi, burada yaşayanların başka bir bölgeye taşınmasına neden oldu.

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180 haneli köyde 11 yıldır tek başına yaşıyor! Herkes gitti, o köyünü terk etmedi

Köy halkı yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki yeni yerleşim alanına devlet desteğiyle taşınırken, son hane de yaklaşık 11 yıl önce köyden ayrıldı. Böylece bir dönem 180 hanenin bulunduğu yerleşimde Selami Salman tek başına kaldı.

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180 haneli köyde 11 yıldır tek başına yaşıyor! Herkes gitti, o köyünü terk etmedi

Herkes taşındı, o doğduğu evden ayrılmadı

72 yaşındaki Selami Salman, Gözlükuyu'nda doğup büyüdü. Yedi çocuk babası olan Salman, maddi imkansızlıklar nedeniyle diğer köylülerle birlikte taşınamadı. Eşini de 14 yıl önce kaybeden Salman, yaklaşık 11 yıldır köydeki iki odalı evinde tek başına yaşıyor.

180 haneli köyde 11 yıldır tek başına yaşıyor! Herkes gitti, o köyünü terk etmedi

Salman, köyde artık yalnız olduğunu ancak bundan rahatsızlık duymadığını söylüyor. Çocukları, akrabaları ve dostları zaman zaman kendisini ziyaret ediyor. Misafirleri gittikten sonra ise köydeki sessizlik yeniden başlıyor.

180 haneli köyde 11 yıldır tek başına yaşıyor! Herkes gitti, o köyünü terk etmedi

İhtiyaçlarını motosikletiyle karşılıyor

Köyde elektrik bulunuyor. Salman'ın su ihtiyacı da köyden ayrılmayarak burada yaşamaya devam etmesi nedeniyle yıllar önce valilik tarafından çözüldü. Günlük ihtiyaçlarını ise hava şartları uygun olduğunda motosikletiyle çevredeki yerleşimlerden temin ediyor.

Salman, alışveriş için Taşpınar, Karkın, Aksaray ve Sağlık köyü gibi çevredeki yerleşimlere gidiyor. Böylece tamamen boşalan köyde yaşamını kendi imkanlarıyla sürdürüyor.

180 haneli köyde 11 yıldır tek başına yaşıyor! Herkes gitti, o köyünü terk etmedi

"Tek başına yaşamak kolay değil ama alıştım"

Selami Salman, yalnız yaşamın kendisi için zamanla alışkanlığa dönüştüğünü anlatıyor. Çocukları ve yakınları ziyaretine geldiğinde birlikte vakit geçiriyor, ancak onlar ayrıldığında yeniden köyde tek başına kalıyor.

Salman'ın anlattığına göre köyde huzurlu bir yaşam sürüyor ve doğup büyüdüğü yerden ayrılmak istemiyor. "Bu köyde tek yaşayan adam benim" diyen Salman, yıllardır sürdürdüğü bu hayatı kabullenmiş durumda.

180 haneli köyde 11 yıldır tek başına yaşıyor! Herkes gitti, o köyünü terk etmedi

180 haneden geriye bir kişi kaldı

Gözlükuyu'nun hikayesi, su kaynaklarının bir yerleşimin kaderini nasıl değiştirebildiğini gösteriyor. Bir dönem çok sayıda ailenin yaşadığı köyde bugün hayatını sürdüren tek kişi Selami Salman.

180 haneli köyde 11 yıldır tek başına yaşıyor! Herkes gitti, o köyünü terk etmedi

Köyün boşalmasının temel nedeni su kaynaklarının kuruması ve yüksek konum nedeniyle yaşam koşullarının zorlaşması oldu. Salman ise tüm bu değişime rağmen 72 yıldır yaşadığı toprakları bırakmayarak kendi düzenini burada kurmaya devam ediyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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