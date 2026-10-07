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180 haneli köyde 11 yıldır tek başına yaşıyor! Herkes gitti, o köyünü terk etmedi
Giriş Tarihi: 07.10.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 14:20
180 haneli köyde 11 yıldır tek başına yaşıyor! Herkes gitti, o köyünü terk etmedi
Aksaray'ın Gözlükuyu köyünde yıllar önce başlayan göç, yerleşim yerini sessizliğe bıraktı. Hasan Dağı'nın eteklerinde bulunan ve bir dönem 180 hanenin yaşadığı köyden diğer sakinler ayrılırken, 72 yaşındaki Selami Salman doğup büyüdüğü toprakları terk etmedi.