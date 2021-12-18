Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2022 Emekli zammı, Ocak ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte belli olacak. Bu noktada ise "2022 SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geride bıraktığımız 5 ayda enflasyon oranı yüzde 10.48 olarak belirlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. Peki, 2022 SSK, Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...