Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 2022 Ocak emekli zammı belli oluyor! En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 18.12.2021 18:59 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 18:59

2022 Ocak emekli zammı belli oluyor! En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2022 Emekli zammı, Ocak ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte belli olacak. Bu noktada ise "2022 SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geride bıraktığımız 5 ayda enflasyon oranı yüzde 10.48 olarak belirlenirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. Peki, 2022 SSK, Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

2022 Ocak emekli zammı belli oluyor! En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 Ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, açıklanan oranlar doğrultusunda zam yüzde 10.48 olarak belirlendi. Bu noktada, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve emekli Ocak zammı belli oldu mu soruları merak ediliyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranları doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. Buna göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar;

2022 Ocak emekli zammı belli oluyor! En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ YILBAŞI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2022 Ocak emekli zammı belli oluyor! En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

ARALIK AYI VERİSİ İLE EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK
2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak.

2022 Ocak emekli zammı belli oluyor! En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE
Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.
Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

2022 Ocak emekli zammı belli oluyor! En düşük SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.
Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.
SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak.
Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak

SON DAKİKA