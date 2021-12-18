2022 Ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, açıklanan oranlar doğrultusunda zam yüzde 10.48 olarak belirlendi. Bu noktada, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve emekli Ocak zammı belli oldu mu soruları merak ediliyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranları doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. Buna göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar;