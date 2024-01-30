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Haberler Yaşam 2024 dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı
Giriş Tarihi: 30.01.2024 19:55 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 19:55

2024 dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı

Merakla beklenen liste açıklandı; 2024 yılına ait dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı. Ülkelerin toplam uçak sayısı, helikopter filosu gücü gibi bir takım faktörlerin dikkat alınarak hazırlandığı listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Türkiye, ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan listede iki basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi...

2024 dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu. 2024 yılına ait yeni listede; Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. Birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye, sıralamada iki basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi...

2024 dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı

80 – Libya

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2024 dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı

79 - Kongo

2024 dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı

78 Bolivya

2024 dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı

77 Çekya

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