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2024 dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı
Giriş Tarihi: 30.01.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
19:55
Merakla beklenen liste açıklandı; 2024 yılına ait dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı. Ülkelerin toplam uçak sayısı, helikopter filosu gücü gibi bir takım faktörlerin dikkat alınarak hazırlandığı listeye Türkiye'nin sıralaması damga vurdu. Türkiye, ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan listede iki basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi...