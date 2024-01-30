2024 dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi belli oldu. 2024 yılına ait yeni listede; Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. Birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye, sıralamada iki basamak birden yükseldi. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2024 listesi...